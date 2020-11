Temptation Island, Anna Boschetti confessa: ‘Ero incinta di Andrea ma ho perso il bambino’, lui sbotta sui social

Non finisce lo scontro che vede protagonista una delle coppie della penultima edizione di Temptation Island. Anna ha fatto una confessione shock, ma Andrea non ha reagito bene.

Temptation Island, Anna confessa: ‘Ero incinta di Andrea’

Abbiamo conosciuto Anna Boschetti e Andrea Battistelli nella penultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Il web si è scagliato pesantemente sulla coppia, soprattutto sulla donna che continuava a parlare di soldi invece che di sentimenti. Inoltre, lei voleva dal compagno il matrimonio e un figlio ed era disposta a tutto pur di ottenerli. Alla fine sono usciti insieme dal programma e questo ha innescato critiche anche per lui.

La loro storia è andata avanti in questi mesi fino a quando, la settimana scorsa, Anna ha confessato pubblicamente che Andrea l’aveva tradita con due tentatrici del programma con le quali è rimasto chiuso nel suo ristorante una notte. Andrea ha smentito, dicendo che si trattava di una tentatrice che ha portato una sua amica, hanno bevuto un bicchiere di vino ma non c’è mai stato nulla.

Lo scontro, però, sta andando avanti sui social e l’ultimo capitolo c’è stato poche ore fa. Anna era in diretta Instagram con Amedeo Venza, il quale le ha fatto una domanda scomoda. Si diceva che lei fosse incinta prima del programma. Ebbene, Anna ha confermato che è vero. Era incinta di Andrea ma ha perso il bambino alla quinta settimana.

Andrea sbotta sui social: la sua versione

Andrea, dopo quella confessione del tutto inaspettata di Anna, ha scritto un commento complimentandosi “per lo schifo”, poi si è collegato in diretta. Il ragazzo ha detto che quella cosa non doveva uscire e che era una forte mancanza di rispetto. È successo molto prima del programma, quando stavano insieme da poco e lui si è spaventato. Tuttavia, è una cosa delicata che non doveva uscire pubblicamente perchè è stato un bruttissimo periodo per entrambi.

Andrea si è scagliato pesantemente sia contro Amedeo Venza che contro la sua ex fidanzata. Ha detto di avere delle prove che farebbero fare una bruttissima figura ad entrambi, ma non ne parlerà pubblicamente perchè è un signore. Ad ogni modo, ha ribadito di aver fatto qualche errore, ma di non aver mai tradito Anna della quale è ancora innamorato ma che evidentemente non tiene a lui. Voi che cosa ne pensate di tutto questo?