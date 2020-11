Uomini e Donne, Nicola Vivarelli dice addio al programma: il post sui social con una frecciatina

Nicola ha lasciato la trasmissione per tornare al suo lavoro sulle navi che lo terrà impegnato nei prossimi mesi. Ecco che cosa ha scritto sui social per l’occasione.

Uomini e Donne: Nicola Vivarelli lascia il programma

Abbiamo conosciuto Nicola Vivarelli quando si faceva chiamare Sirius nella scorsa stagione di Uomini e Donne. Vi ricordate? Sotto questo nome aveva iniziato a corteggiare Gemma Galgani in chat per poi continuare il corteggiamento in studio e rivelando di avere solamente 26 anni. All’inizio Gemma era completamente rapita dal giovane, poi nella pausa estiva qualcosa è andato storto. Lei ha deciso di fare il lifting e di allontanarsi da Nicola, sono iniziati i litigi e le incomprensioni e la frequentazione tra di loro si è conclusa.

Nicola, però, è rimasto nel programma e ha iniziato una nuova conoscenza con Veronica. Le cose tra loro stavano andando bene, fino a quando lui è stato richiamato al suo lavoro essendo ufficiale di marina. Per questo deve imbarcarsi per tre mesi e deve lasciare il programma. Nella sua ultima puntata che è andata in onda mercoledì 11 novembre, Nicola al centro dello studio si aspettava di continuare a sentire Veronica, ma lei ha fatto un passo indietro. Lui ha anche confessato di aver fatto l’amore con lei la sera prima.

Nicola lascia il programma: il post sui social

Ad un certo punto durante la puntata Nicola ha chiesto a Maria De Filippi di uscire dallo studio evidentemente emozionato. Non si aspettava che Veronica lo liquidasse in quel modo dopo quello che c’era stato tra di loro e lo amareggiava molto non avere più la possibilità di spiegarsi per l’imminente partenza.

Dopo la puntata Nicola ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram: “Esperienza unica, mi mancherà tutto questo! Grazie a tutti voi per il vostro continuo supporto“. Tuttavia, ha voluto anche mandare una frecciatina: “l’onestà dovrebbe premiare sempre“. Probabilmente questa frase è rivolta a Veronica che in studio ha negato di aver avuto un rapporto intimo con lui. Voi che cosa ne pensate? (Continua dopo il post)

Come vedete c’è anche il like di Gianni Sperti. Infatti, dopo le prime perplessità su di lui per il suo interesse nei confronti di Gemma, opinionisti e pubblico l’hanno apprezzato per il suo comportamento educato e mai sopra le righe. Tornerà in futuro a Uomini e Donne? Vi piacerebbe rivederlo?