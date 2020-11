GF Vip, i concorrenti fanno il gioco della bottiglia, ma la situazione diventa troppo calda: Tommaso e Andrea esagerano (VIDEO)

Ieri sera i concorrenti del GF Vip si sono divertiti a giocare al gioco della bottiglia. La situazione, però, e sfuggita rapidamente di mano, specie per alcuni protagonisti del reality show.

Tra questi, quello che si è dato maggiormente da fare è stato Tommaso Zorzi. Quest’ultimo si è reso protagonista di un bacio davvero troppo passionale con Giulia Salemi. Ma non è tutto, anche Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello hanno dato luogo ad una scena davvero piccante.

Gioco della bottiglia al GF Vip

Per ingannare il tempo, i concorrenti del GF Vip si sono cimentati nel gioco della bottiglia. I vari vipponi hanno dovuto adempiere ad alcuni obblighi che hanno surriscaldato parecchio la situazione. Tra i momenti più esilaranti c’è stato sicuramente il bacio tra Tommaso e Giulia. i due si sono lasciati prendere la mano, al punto da restare avvinghiati per quasi 30 secondi. In sottofondo, inoltre, c’è stato qualcuno che insinuato che i due si fossero scambiati un bacio con tanto di lingua.

Successivamente, è stata la volta di Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Quest’ultima avrebbe dovuto leccare la schiena del concorrente per svariati secondi. Mentre l’attrice adempiere al suo obbligo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ho potuto fare a meno di mostrarsi visibilmente imbarazzato. Tutti i telespettatori che hanno seguito la vicenda, si aspettavano un commento da parte della gelosissima fidanzata Natalia. Quest’ultima, però, ha preferito non esporsi sulla questione. (Continua dopo i video)

La reazione di Natalia e degli utenti del web

La Paragoni, infatti, si è limitata semplicemente a pubblicare delle Instagram Stories in cui ha detto di essere perennemente collegata sul canale 55 del digitale terrestre per seguire le avventure del suo compagno. Questo, dunque, lascia intendere che è sempre aggiornata sulle dinamiche che lo riguardano. Tuttavia, in questa circostanza, avrà forse compreso la natura del gioco mantenendo un profilo estremamente tranquillo.

Altro momento decisamente passionale stato quello tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Le due hanno dato luogo ad una scena davvero piccante chi ha colpito molto i presenti in casa. I momenti più salienti del gioco della bottiglia realizzato tre ragazzi del GF Vip sono stati immortalati dagli utenti di Twitter. In molti, infatti, sono riusciti a pubblicare alcune clip, che stanno generando particolare sgomento. Diversi telespettatori sono rimasti spiazzati dalla nonchalance con cui la maggior parte dei protagonisti si è lasciata andare.