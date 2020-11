Natalia Paragoni in lacrime sui social: ‘Mi manca tanto Andrea’

La fidanzata di Andrea Zelletta si è sbilanciata con un messaggio molto nostalgico e commovente. Ecco che cosa ha scritto l’ex corteggiatrice sui social.

GF Vip: Natalia Paragoni in crisi senza Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso sta continuando, ha superato una nomination per un provvedimento disciplinare e ha affrontato anche le accuse di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lo sapete, lui era un tronista e ha scelto Natalia Paragoni, con la quale ancora adesso ha una relazione. Ma Alice Fabbrica ha detto che Andrea ci ha provato con lei anche mentre era fidanzato con Natalia.

La cosa così come è nata, e ha creato un polverone, è anche finita. Andrea si è mostrato sicuro della sua fedeltà e della sua posizione invitando il suo avvocato a querelare immediatamente la ragazza. Natalia si è allontanata un po’ dai social, ma al tempo stesso ha detto di essere molto tranquilla sull’argomento. La sorpresa che lei gli ha fatto in Casa, poi, è stata molto commovente per entrambi. Hanno scoperto di provare un sentimento ancora più grande di quello che credevano.

Tuttavia, se Natalia ha preferito mantenere un certo silenzio fino ad ora su Andrea e sulle dinamiche della trasmissione, salvo qualche eccezione su Francesca Pepe, nelle ultime ore si è lasciata andare a un messaggio molto nostalgico e commovente. Ecco qui di seguito che cosa ha scritto sui social.

Natalia in lacrime: ‘Mi manca tanto Andrea, l’amore per lui è indescrivibile’

Natalia ha deciso di sbilanciarsi un po’ di più e lo ha fatto con un lungo messaggio sui social con una foto particolare di lei che stringe una felpa del suo fidanzato. L’ex corteggiatrice ha scritto che Andrea le manca tantissimo e che vorrebbe tanto un suo abbraccio per sentirsi di nuovo al sicuro. “Tante volte penso che non è andato in guerra, la mia bisnonna non ha potuto vedere suo marito per cinque anni, allora perchè piango?” ha scritto Natalia rendendosi conto che ci sono cose più gravi.

Tuttavia, ha anche confessato che questa lontananza da Andrea, il non sentire il suo odore, il non poterlo toccare, la fa stare molto male e non le interessa di risultare “patetica” o “frignona” perchè l’amore che prova per lui è indescrivibile. Apprezzate queste sue parole?