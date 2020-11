GF Vip, Matilde Brandi in crisi col compagno: “Qualcosa si è rotto”

Matilde Brandi in crisi col suo compagno

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Matilde Brandi è stata eliminata qualche settimana fa. Una decisione che ha spiazzato il pubblico perchè inizialmente era una delle inquilini più apprezzate della casa più spiata d’Italia. Dopo questa esperienza, di recente l’ex gieffina ha rilasciato una lunga intervista al periodico Nuovo.

E parlando col giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti, la ballerina ha fatto una confessione che di certo lascerà a bocca aperta I suoi ammiratori. In poche parole, la Brandi è in crisi con il suo storico compagno. La donna non ha fatto mistero che le cose con l’uomo che ama e con cui ha concepito le sue figlie non stanno andando bene. Una crisi che però dura da circa un anno. “L’ho amato tanto, ma ci sono cose da chiarire…”, ha asserito Matilde alla nota rivista.

L’ex gieffina parla del padre delle sue figlie

Intervistata dal magazine Nuovo, Matilde Brandi ha rivelato anche che la crisi con il suo compagno è peggiorata la scorsa estate. Inoltre, la ballerina romana ha aggiunto pure che sembra l’uomo si sia anche opposto alla sua partecipazione a alla quinta stagione del Grande Fratello Vip. “Quest’estate si è acuita la nostra crisi…Lui non voleva neppure partecipassi al GF Vip: voleva tutelarmi, sapendo che sono una persona pulita…”, ha ribadito l’ex gieffina.

A quel punto, la giornalista del periodico ha approfittato della situazione per chiedere alla donna la ragione per la quale non è mai convolata a nozze col padre delle sue figlie. Senza giri di parole, la Brandi ha risposto in modo schietto: “Non abbiamo pensato fosse necessario, poi in passato ci siamo anche lasciati…Quindi abbiamo avuto paura di sposarci…”.

Matilde Brandi con Guenda e Maria Teresa, poi difende la Gregoraci

Matilde Brandi, ha approfittato dell’intervista per il settimanale Nuovo per lanciare una frecciatina velenosa contro Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta che è ancora concorrente del Grande Fratello Vip 5. In pratica, la ballerina non riesce a capire la ragione per la quale non abbiano mai affrontato i loro problemi a casa loro, invece che nel piccolo schermo.

“Io sono dell’avviso che i panni sporchi si dovrebbero lavare a casa…”, ha asserito la donna. Mentre sulla soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci, la Brandi ha speso solo delle belle parole. “Guai a toccarmela! La stanno massacrando e lo trovo ingiusto…”, ha concluso l’ex gieffina.