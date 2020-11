GF Vip, Elisabetta Gregoraci si espone con Pierpaolo Pretelli: “Mi piace stare sotto” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli di nuovo vicini

Dopo una serie di tira e molla, litigate e rinunce, di recente due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sono riavvicinati. Ovviamente stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

A quanto pare, il merito della reunion è dovuta forse al classico gioco “obbligo e verità” all’interno della casa più spiata d’Italia. La soubrette calabrese è l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno risentito un certo mescolìo nello stomaco. Per quale ragione? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra i due gieffini.

Proposte picca ti tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5

A condurre il classico gioco è stato Tommaso Zorzi, che ha chiesto a Pierpaolo Pretelli con chi passerebbe volentieri una notte nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ovviamente, il quesito in questione era retorico così come scontata la risposta. Per tale ragione il rampollo meneghino ha rincarato la dose domandandogli: “Devi mimare una posizione in cui lo faresti”.

Come era prevedibile, l’ex Velino di Striscia la Notizia non si è tirato indietro alla richiesta. Di conseguenza, con l’influencer, a gran sorpresa, nemmeno Elisabetta Gregoraci. Infatti, alla domanda se le piacesse la posizione proposta dal 30enne capitolino, la conduttrice di Battiti Live ha lasciato senza fiato i presenti, replicando così: “Sì, anche se a me piace stare sotto”. (Continua dopo il video)

L’ex Velino di Striscia la Notizia propone di andare a letto con la Gregoraci

La risposta di Elisabetta Gregoraci ha letteralmente fatto perdere il senno a Pierpaolo Pretelli. Infatti, l’inquilino del Grande Fratello Vip 5 è arrivato a proporre all’ex moglie di Flavio Briatore: “Andiamo a letto”. Una proposta che ha spiazzato la madre di Nathan Falco.

Prima o poi, l’ex tentatore di Temptation Island Vip riuscirà a realizzare il suo grande desiderio nella casa più spiata d’Italia? E se lui ci crede tanto, il pubblico è il popolo del web sono convinti che la showgirl calabrese non cederà mai. Il motivo? Stando ai rumors che circolano in rete, la 40enne sarebbe già impegnata sentimentalmente con un pilota di Formula 1 che vive a Montecarlo.