Riccardo torna a Uomini e Donne e Ida lancia una frecciatina: il web non apprezza e l’attacca (FOTO)

Nella puntata del 12 novembre di Uomini e Donne c’è stato il grande ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre e la sua ex Ida Platano non ha potuto fare a meno di lanciare qualche velata frecciatina. Subito dopo la presentazione de protagonista, infatti, la donna ha pubblicato una Storia su Instagram.

Molti utenti del web, però, non hanno affatto gradito il comportamento della dama, sta di fatto che non hanno esitato a criticarla. Tra di loro, il più duro è stato Amedeo Venza, il quale ha esortato al dama a smetterla di fare i soliti teatrini e a parlare chiaro.

Il ritorno di Riccardo a Uomini e Donne

Il ritorno di Riccardo a Uomini e Donne ha generato grosso fermento sul web e, a quanto pare, anche per Ida. Il protagonista è arrivato in studio ed ha fatto il punto della situazione di quanto accaduto con la dama. Guarnieri ha spiegato che, purtroppo, i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Nello specifico, lui ha detto di essersi spesso sentito messo da parte dalla sua compagna, ragion per cui è esploso arrivando a litigare pesantemente.

Dopo l’ennesimo litigio, i due hanno deciso di interrompere la loro relazione. Riccardo, allora, ha scelto di tornare nel talk show di Maria De Filippi per provare a mettersi di nuovo in gioco nella speranza che incontri la donna giusta. Guarnieri, inoltre, pare abbia già adocchiato una dama del parterre che reputa interessante, si tratta di Giulia con la quale ha deciso anche di ballare. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La reazione di Ida

Ad ogni modo, a generare parecchio clamore è stata la reazione di Ida sul ritorno di Riccardo a Uomini e Donne. Subito dopo la puntata, infatti, la dama ha pubblicato una IG Storie alquanto criptica. Nel dettaglio, si tratta di un boomerang in cui la donna fa un’espressione stupita e incredula. Il suo modo di reagire, però, non è affatto piaciuto agli utenti del web, sta di fatto che in molti l’hanno criticata.

Amedeo Venza, ad esempio, ha chiesto alla donna di smetterla di fare le solite scenette e di parlare chiaro, nel caso in cui avesse davvero qualcosa da dire. Secondo il punto di vista dell’influencer, la Platano avrebbe reagito in quel modo solo perché ha voglia di tornare ad avere di nuovo i riflettori puntati addosso.