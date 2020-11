Uomini e Donne puntata di oggi: Roberta chiude con Michele, Sophie fa due belle esterne

Nela puntata di oggi, venerdì 13 novembre, di Uomini e Donne vedremo che saranno chiamati al centro dello studio Roberta e Michele. I due racconteranno quali siano stati gli sviluppi degli ultimi giorni e la dama arriverà a prendere una decisione drastica.

In merito al trono classico, invece, vedremo che Davide avrà accese discussioni sia con Chiara sia con Beatrice. Sophie, invece, per la prima volta, ammetterà di aver trascorso due esterne davvero piacevoli.

Spoiler puntata di oggi: la decisione di Roberta

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Roberta avrà un ennesimo diverbio con Michele. La donna spiegherà che il cavaliere non ha mantenuto la promessa fatta durante la precedente messa in onda. Nel dettaglio, il protagonista aveva asserito che sarebbe stato più presente con la Di Padua dopo la gara di bodybuilding a cui avrebbe dovuto partecipare. Ebbene, questo non è avvenuto, sta di fatto che Michele ha continuato ad essere parecchio assente.

Roberta, allora, ha colto la palla al balzo per rivangare nuovamente la questione relativa alle foto piccanti mandate anche a Giulia. La dama dirà di non riuscire proprio a sopportare che l’uomo che sta conoscendo si comporti in questo modo. Per tutti questi motivi, deciderà di chiudere la conoscenza con lui. Successivamente, in studio arriverà Matteo, il quale dirà di voler conoscere sia Roberta sia Carlotta. Solo quest’ultima deciderà di accettare di frequentarlo.

Sophie fa due belle esterne a Uomini e Donne

In merito al trono classico di Uomini e Donne, invece, nella puntata di oggi vedremo che Sophie dirà di aver fatto due splendide esterne. La prima, quella con Matteo, è andata molto bene. Il ragazzo l’ha portata a conoscere il suo cane. Successivamente, la tronista ha trascorso piacevoli momenti anche con Antonio. Sophie, inoltre, rivelerà di essersi sentita con quest’ultimo in settimana, ma era convinta fosse Matteo. Questo fraintendimento genererà molta ilarità in studio.

Davide, invece, discuterà con Beatrice e Chiara a causa di un’esterna molto piacevole tra il tronista e Valeria. Le due ragazze si diranno molto deluse dagli atteggiamenti del ragazzo e lui proverà a giustificarsi. La Buonocore sarà alquanto adirata con lui in quanto, per tutta la settimana, non si sono affatto sentiti e non sono usciti neppure in esterna. Chiara, invece, lo condannerà in quanto lo accuserà di non dare affatto valore a tutto ciò che la riguarda.