Amici 20, è ufficiale: ecco chi sono i nuovi professori di canto e di ballo

Tra poco inizierà la nuova edizione del talent. Ecco chi sono i sei professori in cattedra.

Amici 20: la nuova classe sta per formarsi

Come tutti gli anni in questo periodo, sta per tornare Amici di Maria De Filippi. Il talent è giunto alla sua ventesima edizione e ne sono cambiate di cose dalla prima in cui si chiamava ancora Saranno Famosi. Prima c’erano tre categorie: danza, canto e recitazione e tutti dovevano fare tutto.

Adesso, da qualche anno a questa parte, ognuno si può concentrare sulla propria materia avendo a disposizione sempre più professionisti e, molto importante, l’attenzione delle compagnie di ballo e delle case discografiche.

Amici 20, dunque, è molto atteso e inizierà con la prima puntata su Canale 5 sabato 14 novembre alle 14.10. Maria De Filippi informerà i ragazzi su chi ha guadagnato la maglia nera e la maglia rossa (cantanti e ballerini) e ognuno sceglierà il proprio banco. Sicuramente ci saranno molte novità. Una di queste la sappiamo già. Infatti, il daytime non andrà in onda nè su Canale 5 nè su Real Time (canale che collaborava con il programma da sei anni), ma lo potremo vedere su Italia 1 dalle 19 dal lunedì al venerdì.

Ecco chi sono i nuovi professori

Gli appassionati del talent non vedono l’ora di sapere chi sono i concorrenti di questa nuova edizione, ma c’è altrettanta curiosità per chi siederà in cattedra. Da anni i professori attirano molto l’attenzione e creano delle dinamiche che poi vengono discusse molto sui social e nel web in generale.

Davide Maggio ha rilasciato un’importante anteprima e ha rivelato i nomi ufficiali dei sei professori di Amici 20. Il giornalista ha affermato di sapere con certezza che i tre professori di canto sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa. I professori di ballo, invece, sono Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

La notizia di Lorella Cuccarini girava nel web già da un po’. Anche il nome di Arisa è comparso spesso nella scuola. In primis perchè anni fa aveva sostenuto i provini e non è stata accettata nel programma (come Ultimo). In secondo luogo perchè spesso la cantante è andata nella scuola per delle lezioni ed è sempre stata molto vicina a quell’ambiente. Che cosa ne pensate? Contenti di queste scelte o vi mancheranno i professori dell’anno scorso (Stash e Timor Steffens)?