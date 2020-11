Elisabetta Gregoraci fa arrabbiare Flavio Briatore: “Adesso è guerra…” (RUMOR)

Flavio Briatore sarebbe arrabbiato nero con Elisabetta Gregoraci

Nonostante non si sia mai recato nella casa di Cinecittà o nello studio del reality show di Canale 5, senza ombra di dubbio Flavio Briatore in modo indiretto è uno del protagonisti del Grande Fratello Vip 5. Infatti, il noto imprenditore qualche settimana fa ha inviato una lettera alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci e dell’uomo si è parlato molto in merito ad un contratto post matrimoniale.

Qualche giorno fa, la soubrette calabrese è tornata a parlare del padre di suo figlio Nathan Falco anche con la new entry Giulia Salemi. Mentre erano in giardino a prendere il sole, la 40enne le ha rivelato: “Diciamo che lui è un tipo possessivo. Come dire, per lui sono ancora sua“. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo fuori dall’appartamento più spiato d’Italia.

Una fonte ha sganciato una bomba al magazine Nuovo

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una vera e propria bomba mediatica secondo la quale Flavio Briatore sarebbe arrabbiato per il comportamento di Elisabetta Gregoraci. Stando a questa indiscrezione, il noto imprenditore non gradirebbe affatto l’avvicinamento della 40enne all’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli.

“Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, adesso è guerra. La conduttrice fa la ‘gattina’ al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e lui si sente tradito. Troppa vicinanza con Pierpaolo Pretelli e le confidenze sul loro passato di coppia su quello che c’è stato”, si legge sul periodico diretto da Riccardo Signoretti.

Il presunto accordo tra Elisabetta e Flavio dopo la separazione

Sempre sul settimanale Nuovo, la stessa fonte che ha riportato tale indiscrezione ha rilasciato una lunga intervista. Il soggetto in questione ha rivelato che Flavio Briatore sarebbe anche pronto a modificare gli accordi presi durante la separazione con Elisabetta Gregoraci. Sul contratto, infatti, sembra ci sia scritto chiaramente che tutti e due non possono pubblicizzare relazioni sentimentali o presentare i nuovi compagni al figlioletto Nathan Falco.

Quindi la dichiarazione di Alfonso Signorini di qualche anno fa a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti era veritiera. Dopo tali insinuazioni, il conduttore mostrerà alla soubrette calabrese cosa sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà? Non ci rimane che attendere.