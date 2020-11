Giulia Salemi e le rivelazioni su Francesco Monte: “Cosa facevamo di notte? Dormivano solo”

Giulia Salemi torna a parlare del suo ex Francesco Monte

A distanza di qualche giorno dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi è tornata a parlare della terza edizione del reality show. A tal proposito, la bella influencer ha ricordato il flirt avuto con Francesco Monte. Durante la conversazione intima, Elisabetta Gregoraci le ha espressamente chiesto: “Ma avete fatto l’amore qui in camera?“.

A quel punto la gieffina ha rivelato, con lo stupore del pubblico che li guarda in televisione, che al massimo lei e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono scambiati dei baci. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la modella.

Solo baci e abbracci: nessun rapporto intimo nella casa di Cinecittà

Alla domanda di Elisabetta Gregoraci che le ha chiese se avesse fatto l’amore con Francesco Monte, lei ha risposto così: “Ma no, sei pazza?! L’amore no, ci baciavamo, dormivamo insieme. Lui era l’ex di Cecilia. Lei l’avevo lasciato l’anno prima. La roba complicata era che eravamo sul luogo del crimine non tanti mesi prima”.

Poi l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto di non essersela goduta a pieno quella relazione, né dentro la casa di Cinecittà, né usciti fuori. L’influencer ha sottolineato che amare è una cosa bellissima, ma nello stesso tempo si soffre molto. “Io non amavo da non so quanti anni, quella cosa delle farfalle allo stomaco”, ha affermato la ragazza.

Giulia Salemi parla di Francesco Monte e di sua madre Fariba

Ma le confidenze tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci non sono terminate qui. Infatti, parlando di Francesco Monte, l’influencer ha detto di aver avuto la fortuna di innamorarsi e di essere la sua fidanzata, ma la sfortuna è che le si è concentrata solo su quella roba e automaticamente ha lasciato tutto il resto.

“Piangevo sempre, era un macello unico e ovviamente ero condizionata da ciò che sentivo dallo in studio. Ero sempre alla ricerca del mio punto di riferimento. Io ogni 2 secondi ero da lui ad abbracciarlo. Però ho perso l’opportunità di vivermela in un certo modo, al 100%”, ha concluso la gieffina. Infine, quest’ultima ha menzionato anche sua madre Fariba che all’epoca influì molto nell’eliminazione della figlia dal GF Vip 3.