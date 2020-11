Nicoletta Larini spara a zero contro il GF Vip per la squalifica di Bettarini: “Cose peggiori dentro quella casa” (FOTO)

A distanza di un po’ di giorni dalla squalifica di Stefano Bettarini, la sua compagna Nicoletta Larini ha deciso di esprimere in modo alquanto esplicito il suo dissenso contro il GF Vip. La donna si era già espressa in precedenza, ma stavolta ha sviscerato argomenti e dettagli mai trattati prima d’ora.

Nello specifico, si è detta molto contrariata dall’ipocrisia manifestata dagli autori del reality show. Quella del suo compagno non era assolutamente una bestemmia, bensì un intercalare toscano. Vediamo tutti i dettagli.

Lo sfogo di Nicoletta Larini contro il GF Vip

In queste ore, Nicoletta Larini ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha attaccato pesantemente la produzione del GF Vip. La protagonista ha detto di sentire il bisogno di mettere alcuni puntini sulle i in merito al caso della squalifica di Bettarini. A suo avviso, gli autori hanno agito in modo un po’ troppo esagerato, in quanto Stefan non ha mai bestemmiato davvero. Quella espressione, infatti, è spesso pronunciata nel dialetto toscano per esprimere stupore e meraviglia rispetto ad un concetto.

La donna, inoltre, ha lasciato intendere che la produzione del reality show adoperi due pesi e due misure dato che in casa se ne sono viste e sentite di peggiori. Sacrificare Stefano è stato un gesto eccessivo e ingiustificato. L’ex calciatore aveva appena cominciato la sua nuova avventura, dopo settimane interminabili di isolamento in albergo per adempiere alle manovre anti-Covid. (Continua dopo il post)

La reazione del web e di Stefano

Per tale motivo, meritava semplicemente di essere ripreso con vigore, ma non di essere addirittura squalificato dal gioco. Nicoletta Larini ha detto che il suo compagno stava facendo un percorso bellissimo in casa donando allegria e spensieratezza a diversi concorrenti. Molti fan si sono schierati dalla parte della coppia, reputando la decisione degli autori dettata solo da un finto perbenismo.

La maggior parte dei telespettatori, dunque, sembra schierarsi contro il GF Vip. Stefano, dal canto suo, dopo aver visto tutto l’affetto dei suoi fan, si è limitato a pubblicare una IG Stories breve ma concisa. Nel dettaglio ha scritto che la voce del popolo è la voce di Dio e questo gli basta per essere sereno al momento. In merito ad Alfonso Signorini, invece, in una recente intervista con Casa Chi, anche il conduttore ha asserito che in certi casi vorrebbe essere più indulgente. Le decisioni del Grande Fratello, però, non dipendono da lui.