Tiberio Timperi, paura per la sua salute: “L’ho comprato su suggerimento del medico…”

Tiberio Timperi fa preoccupare molto I suoi follower

Nella serata di giovedì Tiberio Timperi ha fatto preoccupare non poco tutti i suoi follower. Il motivo? Il noto conduttore ha condiviso una foto sul suo account Instagram in cui fa vedere il suo dito inserito nel saturimetro ovvero lo strumento che misura la saturità dell’ossigeno. Immediatamente, tutti coloro che la seguono sul social network hanno tempestato di domande il padrone di casa di Uno Mattina in Famiglia.

Vista la reazione preoccupata dei seguaci, il diretto interessato li ha tranquillizzati, pur non nascondendo qualche piccola paura per la sua salute: “Non ho nulla: su suggerimento del medico ho comprato un saturimetro”. Quindi, quella del professionista romano è solo una misura di prevenzione. Lo strumento in questione, infatti, può aiutare ad agire in modo più rapido qualora i valori del sangue dovessero essere compatibili ad una possibile positività al Covid-19. Andiamo a vedere nello specifico cosa altro ha detto l’ex presentatore de La vita in diretta.

Il conduttore romano ha comprato un saturimetro

Il conduttore di Uno Mattina in Famiglia ha fatto prendere un grosso spavento a tutti i suoi follower. Dopo averli rassicurati, tuttavia Tiberio Timperi ha confessato di aver paura per le sue condizioni di salute. In pratica, ha deciso di acquistare il saturimetro solo sotto suggerimento del proprio medico di base.

Per tale ragione il collega di Monica Setta ha affermato: “E adesso, dopo il termometro, nella dotazione casalinga è entrato a dar parte il saturimetro. Speriamo non serva…”. Uno strumento efficace che tutti gli italiani dovrebbero avere in un cassetto della propria abitazione.

Il grande successo di Uno Mattina in Famiglia

Un po’ di tempo fa, Tiberio Timperi aveva ricevuto un messaggio molto speciale da Monica Setta, compagna d’avventura a Uno Mattina in Famiglia. Ora, invece, dopo che il conduttore romano ha condiviso il post su Instagram che ha allarmato i suoi seguaci, al collega è arrivata un avviso da parte di una follower: “Non fare scherzi, ragazzo”.

Nel frattempo continua il grande successo a livello di ascolti dello storico programma mattutino di Rai Uno. Infatti, l’accoppiata Tiberi-Setta continua a funzionare da un paio d’anni dando delle ottime soddisfazioni alla tv di Stato.