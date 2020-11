Uomini e Donne: la reazione di Ida Platano al ritorno di Riccardo Guarnieri in studio

Riccardo è tornato a far parte del parterre maschile del trono over e ha parlato della fine della storia con Ida. Ecco come ha reagito l’ex dama.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri torna in studio

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 12 novembre abbiamo visto il ritorno in studio di uno dei volti ormai storici del programma: Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni lo avevano già svelato la settimana scorsa, Riccardo è tornato in studio da single e sembra che questa volta la sua relazione con Ida Platano si sia conclusa definitivamente.

Riccardo e Ida hanno avuto una storia molto complicata. Hanno deciso di uscire dal programma due anni fa anche se c’erano continui scontri. Si sono messi alla prova anche a Temptation Island e lì si sono promessi amore, una convivenza e il matrimonio. Qualche tempo dopo, però, la storia è finita ed entrambi sono tornati a Uomini e Donne. Dopo altre avventure, lui ha deciso di riprovarci sentendo ancora amore verso di lei. Ma dopo il lockdown trascorso da lei a Brescia la storia è giunta al capolinea di nuovo.

Riccardo al centro dello studio ha raccontato di avercela messa tutta per ricominciare con Ida anche se il periodo del lockdown non è stato facile. Lui era a Brescia praticamente da solo sempre in una camera. Quando poteva tornare dalla sua famiglia Ida ha detto di aver bisogno di tempo perchè la convivenza non era andata bene. Poi lo ha accusato di avere un’altra storia e lui ha deciso di non risponderle più.

La reazione di Ida

Riccardo è arrivato in studio deciso a iniziare nuove conoscenze e ha già messo gli occhi su una ragazza nuova del parterre. I presenti in studio e il pubblico a casa avrebbero preferito sentire anche la versione di Ida anche se lei e Riccardo hanno litigato talmente tanto che forse non ce n’era neanche bisogno.

Tuttavia, Ida dai social ha comunque manifestato il suo disappunto nelle parole del suo ex fidanzato e del suo ritorno in studio a Uomini e Donne. Attraverso le sue storie di Instagram ha messo la canzone di Ultimo Ti dedico il silenzio e in particolare la frase “ti dedico il rumore di queste inutili parole” per poi dire: “meglio se ci bevo su“. Che cosa ne pensate? Secondo voi tornerà anche lei a Uomini e Donne?