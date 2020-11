Maria Monsé lascia allibito Amedeo Goria: “In ascensore ho goduto…”

Amedeo Goria e Maria Monsé hanno avuto un flirt

Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque in onda giovedì, la padrona di casa Barbara D’Urso ha parlato di gossip. Tra i vari ospiti presenti in studio e in collegamento, c’erano anche Amedeo Goria e Maria Monsé. E proprio quest’ultimi hanno rivelato al pubblico di Canale 5 che anni fa hanno avuto un flirt. L’ex gieffina è il noto giornalista Rai si sono conosciuti sul set del film intitolato Annaré. Una pellicola napoletana che, stando alle dichiarazioni di Maria, in Campania è stato visto più di Titanic. E proprio durante la realizzazione del film sarebbe scattata la scintilla.

E proprio l’ex ragazza di Non è la Rai ha dato qualche dettaglio in più in trasmissione, la quale ha confessato di essersi scambiati il primo bacio in un ascensore: “Avevamo appena iniziato le riprese…Lui ha approfittato di un attimo che siamo rimasti insieme in ascensore e con questo riflesso pronto mi ha abbracciato e c’è stato questo bacio…”. A quel punto il direttore di Novella 2000 ha chiesto alla donna se me ha approfittato. La diretta interessata ha risposto così: “Beh si, ho goduto…”.

La confessione inedita a Pomeriggio Cinque

Subito dopo, parlando del suo breve flirt con Amedeo Goria sul set di un film, Maria Monsé ha fatto un’altra confessione. L’ex ragazza di Non è la Rai ha detto di essere stata corteggiata con insistenza dal giornalista, rendendo noto anche un episodio da lei considerato romantico: “Sono successe delle cose carine…E’ un uomo così romantico…Mi ha mandato in camera delle margherite, mica delle banali rose rosse…”.

Il direttore di Novella 2000 ha bloccato la donna per fare una battuta. In poche parole Roberto Alessi, con il sorriso sulle labbra, in modo schietto ha asserito: “Si, ma guarda che l’ha fatto solo perchè noi giornalisti siamo pagati poco…E quindi avrà pensato poca spesa tanta resa…”.

Raffaele Tonon tira le orecchie ad Amedeo Goria

Tra i vari ospiti di Pomeriggio Cinque, era presente anche Raffaello Tonon. Quest’ultimo ha voluto dire il suo punto di vista sul flirt che Maria Monsé ha avuto con Amedeo Goria. In un primo momento, il noto opinionista ha detto di trovare questa relazione molto interessante.

Subito dopo, invece, ha rimproverato in diretta il giornalista Rai per le famose margherite regalate alla soubrette. “La storia è anche carina…La cosa che rovina tutto sono le margherite e non le rose baccara…Goria mi aspettavo altro da te…”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.