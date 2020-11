Selvaggia Roma dà della cagna ad Elisabetta Gregoraci: “Testa Pierpaolo al galoppo…” (FOTO)

Poco prima di entrare nella casa del GF Vip, Selvaggia Roma ha pubblicato dei post al veleno contro Elisabetta Gregoraci. L’influencer ha creato ottimi presupposti per dare luogo a dinamiche molto movimentate all’interno della casa

Stando a quanto emerso da Instagram, pare che la Roma non abbia molto gradito il comportamento che la showgirl sta adoperando nei confronti di Pierpaolo Pretelli. In particolar modo, secondo la new entry della casa, la donna si starebbe comportando in modo parecchio ambiguo.

I post si Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci

In queste ore, Selvaggia Roma si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci. Tutto è nato in seguito al gioco a cui si sono prestati i concorrenti del GF Vip. I vari protagonisti, infatti, si sono cimentati nel gioco della bottiglia dando luogo a scene davvero vietate ai minori. A generare parecchio clamore è stata soprattutto l’ex di Briatore, la quale non si è certamente risparmiata. La donna, infatti, ha simulato una posizione intima con Pierpaolo e le immagini hanno cominciato a circolare sul web all’impazzata.

Selvaggia ha commentato le clip in modo parecchio velenoso. Nel dettaglio ha pubblicato una foto di Stefano Coletti con addosso un cane e, nella parte sottostante, ha messo la foto di Elisabetta e Pierpaolo nella stessa posizione. Successivamente, poi, ha pubblicato un messaggio alquanto diretto. La Roma ha scritto che la Gregoraci ha detto di avere una persona importante al di fuori, ma poi si diverte a testare Pretelli al galoppo. (Continua dopo le foto)

I commenti a Mattino 5

Secondo il punto di vista della new entry al GF Vip, dunque, l’ex di Briatore si starebbe comportando in un modo parecchio ambiguo. Il fatto che Selvaggia Roma abbia deciso di esprimere questo suo punto di vista su Elisabetta Gregoraci a un passo dall’ingresso in casa, però, sta insospettendo parecchio i telespettatori. In molti, infatti, cominciano a pensare che la protagonista abbia deciso di agire in questo modo per creare i presupposti di una lite in casa.

Molto probabilmente, infatti, avendo pubblicato questo post, Alfonso Signorini metterà al corrente la destinataria delle accuse di quanto accaduto. La questione è stata menzionata anche a Mattino 5 e gli ospiti di Federica Panicucci hanno asserito che la showgirl non prenderà affatto di buon grado simili affermazioni. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda.