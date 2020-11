Elisabetta Gregoraci, il GF Vip le consente di parlare con suo figlio, Nathan svela: “Papà è agitato…”

In queste ore, al GF Vip è accaduto un fatto alquanto insolito in quanto ad Elisabetta Gregoraci è stato concesso di parlare con suo figlio Nathan. La produzione ha chiamato la concorrente in confessionale e lì ha ricevuto una splendida sorpresa.

La donna, infatti, ha ricevuto una telefonata da parte del ragazzo ed ha avuto modo di confrontarsi con lui su alcune tematiche. A generare parecchio fermento, però, sono alcune dichiarazioni fatte dal ragazzo in merito a suo padre Flavio Briatore.

La conversazione tra Elisabetta Gregoraci e il figlio

Elisabetta Gregoraci ha avuto la possibilità di parlare con suo figlio Nathan durante la sua permanenza nella casa del GF Vip. Solitamente, i concorrenti vengono messi in contatto con i loro parenti durante le puntate in diretta del lunedì o del venerdì sera. Per Elisabetta, però, è stata fatta un’eccezione, probabilmente per donare maggiore privacy alla situazione. La concorrente, infatti, è stata chiamata in disparte in confessionale ed ha parlato con suo figlio senza telecamere.

Una volta terminata la lunga chiacchierata, la donna ha raccontato ai suoi compagni d’avventura parte della conversazione intercorsa con il ragazzo. Nello specifico, la dama ha spiegato di avergli detto di pensarlo sempre e di mandargli spesso dei saluti durante il giorno. Nathan ha detto di essere felice di questi gesti da parte di sua madre. In seguito, la Gregoraci ha spiegato anche di aver fatto una sorpresa al giovane prima di partire per il reality show.

Le confessioni di Nathan su Briatore

Elisabetta Gregoraci, infatti, ha detto di aver lasciato una serie di lettere a suo figlio, una per ogni giorno di permanenza nella casa del GF Vip. In questo modo, dunque, il ragazzino avrebbe avuto la possibilità di sentire sua madre più vicina. Tutti i presenti si sono complimentati con lei per la splendida idea avuta. In seguito, però, Elisabetta ha fatto anche un’altra confessione. La donna ha detto di aver chiesto a suo figlio come stesse Flavio. (Clicca qui per il video)

A quel punto, allora, Nathan ha confessato a sua madre che il papà non è affatto tranquillo, anzi. Briatore pare sia alquanto agitato in questi giorni a causa del comportamento della Gregoraci. La donna ha preso con ilarità la vicenda, sta di fatto che ha raccontato con fare alquanto divertito l’accaduto. Per il momento l’imprenditore non ha commentato quanto accaduto.