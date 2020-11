Gigi D’Alessio ruba il posto ad Antonella Clerici. Vip confessa: “Vediamo se funziona”

Gigi D’Alessio a Telethon 2020 al posto di Antonella Clerici

Ebbene sì, l’edizione 2020 di Telethon sarà condotta inaspettatamente da Gigi D’Alessio. Quindi sarà il noto cantautore napoletano a prendere il timone della storica maratona in onda sui canali Rai. Nello specifico, l’ex compagno di Anna Tatangelo ricoprirà il ruolo di presentatore sabato 12 dicembre in prime time per dare avvio a una trasmissione con esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Ovviamente il tutto per dare sostegno alla ricerca. Il professionista partenopeo prenderà il posto di Antonella Clerici. Quest’ultima, dopo aver condotto per tre anni consecutivi il galà di apertura da Telethon, ora è stata rimpiazzata. A tal proposito, il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua su tale cambio, sostenendo che la scelta ricaduta su D’Alessio sia: “un normale tentativo che ogni tanto fanno agenti, produttori e dirigenti tv per differenziare il panorama dei presentatori, che non possono essere gli stessi”.

Alessandro Cecchi Paone dà un suo giudizio

Sulla rubrica che cura sul magazine NuovoTv, Alessandro Cecchi Paone ha continuato così: “Non resta che aspettare e vedere se funziona”. Quindi, Gigi D’Alessio prenderà il posto di Antonella Clerici a Telethon 2020. Stando al divulgatore scientifico, possiamo dire che l’ex compagno di Anna Tatangelo sia un grande artista di successo e ha già condotto 20 anni che siamo italiani con Vanessa Incontrada ed è andato molto bene dal punto di vista dei dati Auditel.

“Quindi non credo che abbia difficoltà a mettersi alla prova in questa nuova avventura dove abbiamo sempre visto grandi come Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi”, ha asserito l’opinionista. Quest’ultimo, inoltre, ha sottolineato: “Non resta che aspettare e vedere se funziona”.

Gigi D’Alessio coach a The Voice Senior

Stando alle prime anticipazioni, la serata introduttiva di Telethon 2020 sarà presentata da Gigi D’Alessio invece che Antonella Clerici. Ma gli impegni televisivi per il cantautore napoletano non sono finiti qui. Infatti proprio in quel periodo sarà impegnato anche con la prima edizione di The Voice Senior nel ruolo di coach. Con lui anche Loredana Bertè, Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine e Clementino.

L’ex di Anna Tatangelo aprirà la maratona sabato 12 dicembre, la quale si concluderà la settimana successiva, ovvero sabato 19 con il live dello Speciale Soliti Ignoti Telethon in prime time con Amadeus.