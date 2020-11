Argentero contro Harry Potter su Twitter “Ho vinto io…”

Argentero contro Harry Potter. Luca Argentero, attore di cinema e fiction che recentemente è in onda con il grandissimo successo televisivo Doc-Nelle Tue Mani, che su Rai 1 realizza quasi 8 milioni e circa il 30% di share. Insomma, un grande periodo per Argentero, forse il migliore della sua carriera.

L’attore ed ex gieffino, però, nelle ultime ore ha fatto parlare anche per questioni lontane dal suo lavoro. Su Twitter, ha avuto un leggero battibecco con Beppe Fiorello e, successivamente, è andato contro la saga di Harry Potter in concorrenza proprio contro Doc.

Il battibecco con Beppe Fiorello

Luca Argentero ha avuto un battibecco con l’attore Beppe Fiorello, protagonista della fiction Gli Orologi del Diavolo, che ha realizzato buoni ascolti e che va in onda il lunedì ed il martedì su Rai 1.

A richiamare l’attenzione di Argentero, è stato un post del fratello di Rosario Fiorello, dove vi era sottolineata la parte con scritto “Nonostante l’assenza di “L’accoglienza del pubblico di Rai Uno, nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermieri e storie di corsia, è buona alla partenza”. Accoglienza che “Potrà diventare più cospicua se gli spettatori riusciranno ad acciuffare il bandolo dell’emozione per un prodotto che mischia i moventi dell’avventura e del sentimento familiare”. Parole “stranamente” sottolineate in rosso dall’autore del post. Per questo motivo, il protagonista di Doc ha fatto vari post, tra cui uno con scritto: “Ci sono altre serie in onda con medici e infermieri? O è sottolineato in rosso per puro caso?”.

Argentero contro Harry Potter

Argentero, è andato anche contro Harry Potter, seppur con toni più ironici. Canale 5, infatti, dopo il grande successo su Italia 1, ha deciso di promuovere la saga del maghetto ideato da J.K. Rowling nella prima rete Mediaset. La collocazione del primo film “Harry Potter e La Pietra Filosofale” è stata proprio nel giorno di Doc, il giovedì sera. Gli ascolti del primo film di Harry Potter, sono stati di molto inferiori a Doc-Nelle Tue Mani, che ha realizzato ben 7.640.000 spettatori ed il 28% di share. Harry Potter e la Pietra Filosofale, pertanto, ha realizzato ascolti sopra le aspettative se paragonati a quelli di Chi Vuol Essere Milionario: circa due milioni e mezzo di spettatori ed oltre il 13% di share.

Su Twitter, Luca Argentero ha voluto commentare così la vittoria di Doc su Harry Potter: “nonoggi >>> wingardiumleviosa. Grazie amici di Doc- Nelle Tue Mani”. Ci sarà una risposta di Daniel Radcliffe, interprete proprio del noto mago, oppure il post non avrà risposte?