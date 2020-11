DayDreamer – Le Ali del Sogno, da gennaio in onda dal lunedì al venerdì? Il rumor

Quando finirà Il Segreto?

Mesi fa, grazie alle anticipazioni che arrivavano direttamente dalla Spagna, era stato annunciato la chiusura de Il Segreto di Puente Viejo. Dopo quasi dieci anni di programmazione la soap opera scritta da Aurora Guerra ha chiuso i battenti nel suo Paese d’origine. E in Italia quando vedremo l’ultima puntata in assoluto? Ebbene sì, entro il 10 gennaio 2021 dovrebbe concludersi il popolare sceneggiato che ha per protagonista assoluta la dark lady Donna Francisca Montenegro.

Quindi, giungerà a termine una telenovela molto amata ma che in questi ultimi mesi ha perso moltissimi ascolti rispetto ai primi anni. Tale chiusura farà felici i numerosi fan di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Il motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Brusco calo d’ascolti della soap opera iberica

Anche nella Terra dove è stato creato e girato, Il Segreto di Puente Viejo ha subito un netto calo degli ascolti. Per questo motivo la produzione è la rete hanno preso una decisione molto sofferta, ovvero quella di chiudere per sempre la soap opera ambientata ai primi del Novecento. A quanto pare le trame sono diventate noiose e il pubblico si è stancato di seguire delle serie che durano parecchi anni.

Mentre, nel nostro Paese da qualche tempo si stanno scoprendo quelle turche che stanno ottenendo un grandissimo successo a livello di ascolti. Per tale ragione, sembra che sarà proprio una serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir in onda su Canale 5 a rimpiazzare Il Segreto nei mesi successivi alla fine.

DayDreamer – Le Ali del Sogno da gennaio tutti i giorni su Canale 5?

Stando agli spoiler che circolano sul web, sembra che DayDreamer – Le Ali del Sogno da gennaio 2021 andrà in onda tutti i giorni, escluso il sabato, sulla rete ammiraglia Mediaset al posto de Il Segreto di Puente Viejo.

Se la notizia venisse confermata, i fan avranno la possibilità di vedere la soap opera turca come la scorsa estate, ma non alle 14.45 bensì dalle 16.10 circa fino a cedere la linea a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Fino a tale data, il numero pubblico di Canale 5 potrà vedere la serie con Can Yaman e Demet Ozdemir solo la domenica pomeriggio. Decisione che ha fatto storcere il naso ai telespettatori.