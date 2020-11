GF Vip, Selvaggia e Enock litigano in piena notte: “Mi hai baciata, eri ubriaco perso, mi volevi in albergo” (VIDEO)

Selvaggia rivela di essersi baciata con Enock

Dopo tanta attesa è vari annunci, finalmente venerdì sera Selvaggia Roma è entrata al Grande Fratello Vip 5. E il suo ingresso ha riscaldato gli animi, soprattutto quello di Enock Barwuah che, dopo due mesi di quasi totalmente inesistenza all’interno della casa di Cinecittà, finalmente ha avuto una reazione forte.

In pratica, mentre stavano cenando, l’ex concorrente di Temptation Island Vip ha ricordato agli altri inquilini del reality show del bacio che si è scambiata con il fratello di Balotelli in discoteca. Un bacio che secondo il gieffino non ci sarebbe mai stato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto dopo la lunga diretta su Canale 5.

Acceso botta e risposta tra i due gieffini

Mentre stavano seduti a tavola per mangiare, Selvaggia Roma ha rivelato che in estate si è baciata con Enock. A quel punto il diretto interessato ha sbottato così: “Non ci siamo mai baciati, perché devi dire una bugia?”. Ovviamente l’ex di Lenticchio non è rimasta a guardare replicando in questo modo: “Perché mi devi far passare per matta? C’ho anche i messaggi e c’ho pure un amico che può testimoniare. Con me caschi male eh. Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto?”.

Poi la gieffina gli ha ricordato che è appena entrata quindi non ha voglia di discutere e non è né falsa né pazza. Stando al suo racconto, il giovane la voleva in albergo. “Ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero”, ha tuonato l’ex concorrente di Temptation Island. (Continua dopo il video)

La replica di Enock a Selvaggia

Ma non è finita qui, infatti Selvaggia Roma ha attaccato Enock sulla sua vita privata, menzionando la sua fidanzata Giorgia. “Forse dici di no perché stavi già con la tua ragazza? Non ha senso, non ho parole. Fai più bella figura a non dire altro. Sei uno sfigato che chiami le donne per venire da te in albergo, mi hai chiamato alle sei di mattina perché eri ubriaco, sei penoso”, ha tuonato la gieffina.

Quest’ultima, inoltre, gli ha precisato che non è una matta che si bacia la gente a caso, quindi lo ha considerato peggio di suo fratello Mario Balotelli. A quel punto il diretto interessato non ci ha visto più dalla rabbia e ha sbottato così: “Ma questa sta scherzando, si è inventata tutto, non è vero niente, non l’ho mai invitata al mio tavolo”.