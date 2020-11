Carlo Conti scoppia a piangere in diretta: “Ho rivissuto le emozioni…” (FOTO)

Carlo Conti in lacrime a Tale e Quale Show 2020

Venerdì sera su Rai Uno è andata in onda la terza puntata del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020. Dopo il ricovero in ospedale per la positività al Covid-19, Carlo Conti è ritornato a casa e di conseguenza ha preso le redini del suo programma musicale. Il professionista fiorentino non era presente nello studio Rai, ma ha presentato lo show dalla sua abitazione.

Durante la serata, però, l’artista si è commosso annunciando il libro di Giorgio Panariello. Ricordiamo che i due sono amici da vecchia data insieme a Leonardo Pieraccioni, per tale ragione, Carlo Conti in lacrime ha detto: “C’è molto della nostra storia e della nostra vita. Ci sono le emozioni che ho vissuto e che ho rivissuto leggendo”. (Continua dopo la foto)

Il conduttore toscano si è commosso per il libro di Giorgio Panariello

Difficilmente Carlo Conti si emoziona davanti alle telecamere. Quindi, vederlo con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall’emozione elogiando il suo caro amico Giorgio Panariello è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Dopo le sue affermazioni al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020, Elena Sofia Ricci, ospite del terzo appuntamento, meravigliata di quanto stava accadendo ha detto: “Si è commosso”.

Ovviamente il destinatario del pensiero ha ringraziato sinceramente il professionista fiorentino per le parole al miele spese nei suoi confronti. Dopo questo momento di grande commozione sono continuate le esibizioni del programma musicale di Rai Uno. Uno show che in questi due mesi ha ottenuto degli ascolti strepitosi battendo sempre la concorrenza, ovvero il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

Il libro di Giorgio Panariello dedicato al fratello morto

Il libro di Giorgio Panariello si intitola ‘Io sono mio fratello’ ed è dedicato al fratello Franco. Ricordiamo che quest’ultimo è venuto a mancare nove anni fa perché non è stato soccorso in modo adeguato dopo aver avuto un malore.

Per tale ragione ha scritto questo volume per rendergli omaggio e per rendergli giustizia. Nel terzo appuntamento del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020, oltre al padrone di casa Carlo Conti anche gli altri giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme ed Elena Sofia Ricci si sono congratulati con il professionista toscana per il suo libro.