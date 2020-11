GF Vip, Pupo demolisce Maria Teresa Ruta: “Dovrebbe dare indietro i soldi del cachet”

Pupo fa una battuta su Maria Teresa Ruta

Senza ombra di dubbio Maria Teresa Ruta è una delle inquilini più amate del Grande Fratello Vip 5. Una dimostrazione è il fatto che è sempre riuscita a superare tutte le nomination. Tra l’altro la madre di Guenda Goria ha fatto parlare tanto di lei per via della sua vita privata. Oltre a rendere note le violenze subite anni fa, ha parlato anche del difficile rapporto con i suoi due figli e del suo ex marito Amedeo Goria.

Per questo motivo l’opinionista Pupo, intervistato dal magazine Chi, interpellato a dare una sua opinione su tutti i concorrenti del reality show di Canale 5, ha fatto una battuta sulla conduttrice. “La Ruta dovrebbe dare indietro i soldi del cachet perchè, grazie al GF Vip, ha risolto tutte le sue questioni famigliari…”, ha asserito Enzo Ghinazzi. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato il cantante.

Secondo Enzo Ghinazzi la gieffina nasconde qualcos’altro

Subito dopo Pupo, parlando sempre della concorrente del Grande Fratello Vip 5 di Maria Teresa Ruta, nell’intervista rilasciata al settimanale Chi ha fatto un’altra rivelazione. Stando al noto cantante ed opinionista del reality show di Canale 5, il la madre di Guenda ed ex moglie di Amedeo Goria non avrebbe detto tutto sacco sulla sua vita privata.

Secondo Enzo Ghinazzi, infatti, la gieffina starebbe nascondendo ancora dei segreti: “Secondo me ha ancora altre storie, non dico scheletri, nel cassetto da tirare fuori…”. Il collega di Antonella Elia ha ragione o è dolo una sua supposizione? Davvero la donna ha qualche altro scheletro nell’armadio? Non ci rimane che attendere.

Maria Teresa Ruta riceve un aereo al Grande Fratello Vip 5

Nella mattinata di venerdì, prima della lunga diretta su Canale 5, Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto un aereo con un bel striscione. Su di esso c’era scritta la seguente frase: “Maria Teresa sei delizia del genere umano”. Chi è il mandante?

Resta il fatto che la dedica ha commosso tantissimo la madre di Guenda Goria, la quale di recente ha ricevuto delle frecciatine velenose da parte di Maria Monsé. A quel punto, Giulia Salemi che era al suo fianco a guardare la scena, ha esclamato un po’ sconsolata: “Neanche la mia famiglia mi ha detto cose così belle…”.