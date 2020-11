DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni domenica 22 novembre: Can lascia Sanem, Fabbri e Aylin in carcere

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la seguitissima soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che dallo scorso sabato lo sceneggiato non va più in onda perché è tornato il talent show Amici di Maria De Filippi, giunto alla 20esima edizione.

Cosa accadrà allo serie tv? Al momento dovrebbe essere trasmessa solo la domenica pomeriggio, dopo Una Vita e prima di Domenica Live di Barbara D’Urso. Cosa succederà la prossima settimana? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia.

Can scopre la verità, Enzo Fabbri e Aylin in carcere

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 22 novembre 2020, svelano che dopo la riassunzione di Deren alla Fikri Harika per merito di Sanem, ci sarà l’inatteso ritorno di Polen. L’ex fidanzata di Can rimetterà piede ad Istanbul su richiesta della signora Huma. Quest’ultima offrirà un lavoro fotografico al Divit nei Balcani, ma riceverà un secco no. Nel frattempo, Mevkibe avrà una forte discussione con il marito Nihat per la vendita illegale dei prodotti biologici.

Intanto, Mine lascerà solo Enzo Fabbri, decidendo di denunciarlo e facendo venire a conoscenza al fratello maggiore di Emre delle malefatte dell’imprenditore italo-francese. A quel punto il fotografo verrà a conoscenza che Sanem ha fatto avere il suo profumo ad Enzo. Ovviamente il ragazzo si arrabbierà moltissimo, quindi si precipiterà da Fabbri e strapperà il contratto che l’uomo ha fatto firmare alla donna che ama. Il perfido uomo finirà in prigione insieme ad Aylin, che tenterà di scappare, ma non ci riuscirà.

Can lascia Sanem

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can, dopo essersi liberato dei suoi nemici, dirà al fratello di di aver scoperto dell’accordo stretto tra Enzo e Sanem. Inoltre, il fotografo mostrerà tutta la sua delusione nei confronti della donna che ama per avergli etto una nuova bugia. A quel punto il primogenito di Aziz si recherà al suo rifugio. La Aydin avvertita da Emre, si precipiterà da Can al capanno e lo vedrà in compagnia di Polen.

La giovane, tra le lacrime, cercherà di dare delle spiegazioni al fidanzato ma senza riuscirci. Infatti il Divit non la farà parlare. Subito dopo, il fotografo si allontanerà sempre di più dall’aspirante scrittrice, soprattutto quando le fora la sua intenzione di lasciare la città. Intanto Huma, venuta a conoscenza della crisi del figlio con la fidanzata continuerà a dare i giusti consigli a Polen, per farle riconquistare il suo ex.