Campionessa fuori da L’eredità, Insinna quasi in lacrime

Campionessa fuori da L’eredità. Il quiz preserale di Rai 1 di grandissimo successo che, ogni giorno, sconfigge la concorrenza di Caduta Libera. Lo show nella puntata del 14 novembre ha regalato un colpo di scena non indifferente. Lo studio è rimasto di sasso, di fronte all’eliminazione della grande campionessa, che in totale ha vinto più di 60.00 euro nel gioco a premi più longevo della televisione.

“Ringrazio i tecnici e le costumiste” ha dichiarato Bice. La campionessa ha lasciato un segno indelebile in questa edizione 2020/2021 de L’Eredità che è partita a settembre. Il gioco negli ultimi giorni, ha dovuto fare persino a meno delle professoresse. Stiamo parlando di Ginevra Pisani e Sara Arfaoui.

Massimo non riesce a vincere la ghigliottina

Ad aver eliminato Bice è stato Massimo, più volte campione de L’eredità e che qualche giorno fa è riuscito a vincere la 40.000 euro. La stessa cosa, purtroppo, non si è potuta dire per la ghigliottina del 14 novembre.

Nella puntata di sabato 14 novembre, infatti, Massimo dopo aver permesso alla campionessa di uscire fuori da L’eredità, non è riuscito ad indovinare la ghigliottina finale, che alla fine è valsa 30.000 euro. Originale è stata la risposta scelta dal concorrente, ma quella esatta era Fiamma.

La campionessa Bice fuori da L’eredità

Bice è stata definitivamente eliminata dal game show di Rai 1 L’eredità. Un addio amaro e tale amarezza non è stata affatto nascosta dal conduttore Flavio Insinna, il quale ha dichiarato commosso e quasi in lacrime che ha espresso il suo malessere.

Decisivo per Bice il fatto di non essere riuscita ad indovinare nessuno dei Paroloni e, quindi, è finita nella scalata doppia contro Massimo e che è stata poi vinta da quest’ultimo. Bice ha abbandonato il gioco ha ringraziato tecnici, costumiste e la “famiglia” de L’eredità, ma anche il campione Massimo che l’ha eliminata. L’archeologa abbandona il gioco di Rai con 60.000 euro complessivi vinti. Ora spetta al neo campione Massimo e alla sua bravura, il tentativo di non far rimpiangere le gesta di Bice Ghetti, questo il suo nome completo.