Dayane Mello contro Tommaso: “Beve irresponsabilmente”, Zorzi sbotta: “Sei matta nel cervello” (VIDEO)

Dayane Mello accusa Tommaso Zorzi di bere molto

Un paio di mesi fa, ovvero quando è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Dayane Messo erano molto uniti. Un’amicizia che è andata pian pian scemando perché tra i due si è messo Francesco Oppini. Infatti, il figlio di Alba Parietti ha stretto un legame particolare con il rampollo meneghino. Ad esempio, nella serata di sabato la modella brasiliana parlando in veranda con Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck si è lamentata del fatto che il gruppo, l’influencer in primis, bevessero molto.

“Se sapessero bere, ma non sanno bere. Sono stupidi loro. Spaccano i vetri, poi tagliamo i piedi. Sono bambini, non sanno bere, ma va benissimo così. Io sono quella che posso bere tre o quattro bottiglie con i miei amici e non succede niente”, ha tuonato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. (Continua dopo il video)

MA CHE VUOI DAYANII MA CHE VUOII

MA TORNATENE A CASAAAA#GFVIP pic.twitter.com/a9ONhOBL67 — 𝐉☾︎⁷ (@1DFivePromises) November 14, 2020

La replica di Tommaso Zorzi

Ma la conversazione di Dayane Mello con Massimiliano Morra è la Contessa è stata sentita da Tommaso Zorzi che ha approfittato della situazione per litigare con la modella sudamericana. Infatti, il rampollo milanese si è sfogato dicendo che la modella vorrebbe altro vino e dato che non glielo danno dice che è colpa loro.

Quindi, secondo il 25enne non può permettere di dire che è lui irresponsabile quando beve perché è un messaggio che non può passare in televisione. “Ha detto, perché l’ho sentito con le mie orecchie ‘I ragazzi sono irresponsabili perché bevono, io sono una mamma‘, capito? Ma tu sei matta nel cervello, se l’altra volta c’erano i vetri per terra è perché tu l’altra volta hai fatto cadere 12 bottiglie”, ha tuonato l’ex partecipante di Riccanza.

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip 5

Ma la presa di posizione si Tommaso Zorzi che si è scagliato duramente contro Dayane Mello non è piaciuto per nulla al popolo del web. Infatti, soprattutto su Twitter, gli utenti hanno condannato il gesto del rampollo meneghino considerandolo troppo esagerato.

Un sabato ricco di liti e discussioni quello a cui hanno assistito il pubblico del Grande Fratello Vip 5. Infatti, in tarda notte a litigare sono stati Selvaggia Roma ed Enock Barwuah. La prima ha rivelato a tutti di averlo baciato in estate, ovvero quando lui era fidanzato, scatenando la rabbia dello sportivo.