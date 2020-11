GF Vip, la fidanzata di Massimiliano Morra sbotta: “Lui non è invisibile, è la regina a renderlo tale” (FOTO)

Massimiliano Morra accusato di essere un comodino

Insieme ad Andrea Zelletta ed Enock Barwuah, Massimiliano Morra è uno degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 che si dono esposti di meno. Per tale ragione, oltre a Franceska Pepe, anche il pubblico li ha soprannominati ‘comodini’. L’attore napoletano ha avuto un momento di celebrità solo nei primi giorni, ovvero quando insieme a Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) hanno tirato fuori la vicenda AresGate.

La settimana scorsa il ragazzo è finito in nomination e per tale ragione la fidanzata Dalila è sbottata sul suo account Instagram contro chi definisce il suo ragazzo ‘invisibile’. La donna se l’è presa anche con la regia del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato.

Dalila, la fidanzata di Morra sbotta contro gli autori

Attraverso una Storia su Instagram, Dalila, la fidanzata di Massimiliano Morra ha sbottato così: “Ragazzi ora basta! Mi sono davvero rotta le scatole. Allora Massimiliano non è invisibile, ma è la regia a renderlo tale. Massimiliano non è il figlio di.. ne appoggiato da nessun personaggio importante. Lui è un personaggio che se è arrivato in alto lo ha fatto con le sue forze. Massimiliano Morra si è fatto le ossa da solo”.

La ragazza su IG ha scritto anche che la sua dolce metà è entrato in questo programma, ovviamente il Grande Fratello Vip 5, che dal primo giorno è stato massacrato. (Continua dopo il post)

Qualcuno dica a Dalila che Dayane la conferma l’ha data l’altro giorno a Tommaso, quando ne hanno parlato.✨ #gfvip pic.twitter.com/PpDmG3Woef — 🐍 (@casiftangeles) November 14, 2020

La rabbia di Dalila che sbotta su Instagram

Ma lo sfogo di Dalila non è finito qui. Infatti, sempre su IG, la fidanzata ha detto che Massimiliano ha difeso Rosalinda Cannavò nonostante sia stato da quest’ultima denigrato perché non è abituato a lavare panni sporchi in televisione.

“Il mio ragazzo è un uomo pulito e onesto come pochi, e sono stanca di vederlo rappresentato come un ragazzo senza personalità, una banderuola, mai una clip a suo favore (se non uno ieri sera per giunta estrapolata e falsata a suo sfavore). Massimiliano non è il “signor nessuno” come lo stanno dipingendo ingiustamente dal GF”, ha tuonato la donna. Dopo tali insinuazioni, arriverà la replica da parte del conduttore Alfonso Signorini? Le accuse di Dalila sono molto forti.