Enock e Selvaggia Roma, messaggi scambiati su IG. Barwuah crolla: “Sono in**lato” (VIDEO)

Selvaggia Roma e d Enock Barwuah si do o scambiati dei messaggi

L’ingresso di Selvaggia Roma ha letteralmente sconvolto l’esistenza di Enock Barwuah all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex partecipante di Temptation Island, infatti, sin dai primi minuti dopo la diretta del venerdì ha rivelato a tutti di aver baciato in estate Enock Barwuah e di essersi scambiati dei messaggi su Instagram. Dei messaggi il cui contenuto è stato svelato nell’appartamento più spiato d’Italia.

Ad approcciare è stato il fratello di Mario Balotelli che ha chiesto all’influencer dove avesse comprato un determinato paio di calzature che aveva condiviso su IG. Il loro rapporto basato solo di alcuni sms si è poi trasformato in fisico quando, la scorsa estate, si sono rivisti in discoteca. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la ragazza.

Il racconto della gieffina

Stando al racconto di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5, Enock Barwuah l’avrebbe invitata al suo tavolo e l’avrebbe baciata diverse volte. Addirittura lo sportivo le avrebbe chiesto a tarda notte e sempre su Instagram di raggiungerlo in hotel.

“Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto? Sono appena entrata non ho voglia di discutere, di certo non sono falsa né pazza. Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero”, ha rivelato l’ex concorrente di Temptation Island.

La smentita di Enock e la successiva ammissione

Le dichiarazioni di Selvaggia Roma sono state seccamente smentite da Enock Barwuah che è felicemente fidanzato con Giada dallo scorso lockdown. Tuttavia, in piena notte avendo una conversazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta è crollato.

Infatti, il fratello di Mario Balotellie ha ammesso che quei messaggi inviati su Instagram esistono veramente, anche se ad inviarli non sarebbe stato lui ma un suo amico. “I messaggi a Selvaggia li ha mandati un mio amico”, ha asserito il concorrente del Grande Fratello Vip 5. Verità o sarà stato davvero lui? Ecco il video della confessione che diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: