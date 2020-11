Maria De Filippi a Belen: “Se avessi il tuo corpo girerei nu*a”. La Rodriguez: “Già lo faccio”

La battuta di Maria De Filippi a Belen Rodriguez

Continua la programmazione di Tu sì que vales, il talent show di Canale 5 che ogni sabato sera incolla davanti al teleschermo circa sei milioni di telespettatori. Tra i vari concorrenti che si sono esibiti, un ballerino in particolare ha incantato i giurati e gli spettatori in studio con un ballo molto sensuale.

Al termine dell’esibizione Maria De Filippi lo ha invitato a danzare un cha-cha-cha con la conduttrice Belen Rodriguez. A quel punto la soubrette argentina si è tolta le scarpe e moglie di Maurizio Costanzo le ha fatto un’osservazione: “Se io avessi le tue gambe andrei in giro n*da”. L’ex di Stefano De Martino non è rimasta a guardare, replicando con una battuta che ha divertito tutti i presenti: “Che è quello che faccio, Maria”.

La soubrette argentina accusa Teo Mammuccari

Sabato sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di Tu sì que vales. Tra i vari talenti che si sono esibiti anche uno pseudo mago/cantante pronto per la Scuderia di Gerry Scotti. Tuttavia, il professionista pavese che è ancora positivo al Covid-19, non lo ha voluto nel suo team dandogli appuntamento alla prossima edizione.

Durante la performance di magia l’uomo è andato nel pallone non riuscendo a convincere i quattro giurati e in particolare la giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli. A quel punto Belen Rodriguez ha ironizzato affermando che Teo Mammucari lo aveva messo in confusione. Ma quest’ultimo ha immediatamente replicato così: “Ma io non ho detto un ca…! Per una volta che sto zitto”.

Gerry Scotti si commuove (per finta) a Tu sì que vales

I telespettatori di Tu sì que vales hanno notato che sabato sera Gerry Scotti a volte era in studio e altre in collegamento da casa sua attraverso uno schermo. La puntata è stata montata a più riprese perché il professionista è affetto da Coronavirus.

Durante la votazione della giuria popolare per dare il giudizio ad un concorrente della Scuderia Scotti, lo stesso presentatore si è commosso, ovviamente per finta, convinto che il suo pupillo ottenesse il 100% dei voti. Purtroppo la giuria si è fermata solamente al 97%, di conseguenza è rimasto deluso: “Era pronto a spiccare il volo e tre di voi l’hanno abbattuto. Sto pensando alla chiusura della Scuderia. Mi compro una squadra di calcio e faccio prima”.