Uomini e Donne registrazione 14 novembre: Riccardo esce con Roberta, la mamma di Beatrice contro Davide

Le anticipazioni della registrazione del 14 novembre di Uomini e Donne di Isa e Chia rivelano che si sono verificati moltissimi colpi di scena. Riccardo e Roberta sono usciti di nuovo insieme. Lucrezia Comanducci, invece, è tornata per corteggiare di nuovo Armando.

Al trono classico, Davide ha fatto un’esterna via Skype con Beatrice, dato che quest’ultima non è stata molto bene in questi giorni. In tale occasione, la madre di lei è comparsa nel video per attaccare il tronista.

Registrazione 14 novembre trono over

Nella registrazione di Uomini e Donne del 14 novembre, Gemma è uscita con due cavalieri, si tratta di Biagio e Maurizio. Con entrambi è sembrata essere stata molto bene al punto da aver creato un bel feeling. Per lei, inoltre, è arrivata un terzo uomo, di 41 anni, che ha scelto di conoscere. Riccardo, dal canto suo, ha deciso di riprovarci con Roberta. I due si sono visti ed hanno trascorso dei momenti molto piacevoli insieme. Per quanto riguarda Armando, invece, quest’ultimo è stato spiazzato dal ritorno di Lucrezia.

In tale giorno, inoltre, Maria De Filippi ha voluto festeggiare il compleanno di Tina Cipollari facendole preparare una torta. Anche in questa occasione, però, non sono mancati gli scontri e i battibecchi con Gemma Galgani. Maria del trono over, invece, dopo aver interrotto la conoscenza con Biagio, è stata presa d’assalto dai presenti in studio per essere uscita con Simone.

Cosa è accaduto al trono classico di Uomini e Donne

In merito al trono classico, invece, nella registrazione del 14 novembre, Davide è uscito in esterna via Skype con Beatrice. Quest’ultima aveva la tosse e il raffreddore, pertanto, si è pensato di non farla muovere di casa. Durante il collegamento, però, è apparsa la madre di lei che, in modo alquanto velato, ha dato dello “str**zo” al tronista. Chiara, invece, ha avuto un duro sfogo in quanto non si sente voluta particolarmente da Davide. Per tale motivo è uscita dallo studio. Donadei ha deciso di andare a riprenderla.

Durante la conversazione, però, il ragazzo si è lasciato sfuggire chi sia quella ha cui sta pensando di più in questi giorni e la preferita sembra essere Beatrice. Gianluca, invece, è uscito in esterna con Dalila e i due hanno discusso parecchio. Sophie, invece, è uscita con Antonio, la l’esterna non è andata esattamente nel migliore dei modi. Durante la registrazione, infatti, hanno molto discusso. Matteo ha chiesto spiegazioni sul perché non è stato portato in esterna e lei si è scusata.