Nicola Vivarelli di Uomini e Donne contattato per due reality show: la sua risposta (FOTO)

In queste ore è stata diffusa una notizia alquanto scottante che riguarda l’ex esponente del parterre degli over di Uomini e Donne, Sirius. Nicola Vivarelli, infatti, durante un’intervista con Super Guida Tv ha confessato di essere contattato da due produzioni di reality show molto famosi.

Stiamo parlando dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip. Il ragazzo non ha potuto negare di essere parecchio lusingato per questa proposta, tuttavia, la sua decisione è stata alquanto rigida.

La risposta di Nicola ai due reality show

Nel corso di un’intervista, Nicola Vivarelli ha spiegato di essere stato contattato dal cast di due reality show in questo periodo. Il giovane, però, ha ammesso di non essere interessato, almeno per il momento, ad avventurarsi in simili percorsi. La sua volontà attuale, infatti, è quella di rimanere nel parterre di Uomini e Donne per trovare la donna della sua vita. Ricordiamo, però, che il ragazzo è stato costretto ad allontanarsi dal programma per diversi mesi a causa di questioni legate al suo lavoro.

Durante la precedente settimana, infatti, il giovane ha salutato tutti i presenti in studio in quanto si sarebbe dovuto imbarcare per tre mesi per lavoro. Ad ogni modo, Nicola ha spiegato che si augura vivamente che questo sia solo un arrivederci al programma e non un addio definitivo. La sua volontà, infatti, non appena avrà terminato di svolgere il suo incarico, è quella di tornare nel parterre. (Continua dopo la foto)

Vivarelli e il suo destino a Uomini e Donne

Ben lontana, invece, sembra l’ipotesi di vedere Nicola Vivarelli in un reality show, almeno per adesso. L’ex spasimante di Gemma, inoltre, ha fatto anche delle confessioni su quest’ultima e sul sul lavoro. Della prima ha detto di sentire parecchio la mancanza del rapporto che si era venuto a creare tra loro. Per tale motivo, non è escluso che nel caso in cui dovesse tornare in studio potrebbe riprendere a corteggiarla.

Tuttavia, considerando la sua giovane età, è anche probabile che il ragazzo venga designato come nuovo tronista di Uomini e Donne al suo ritorno. I percorsi dei tre tronisti, infatti, stanno per volgere al termine, nel bene o nel male. In merito al lavoro, invece, Nicola ha spiegato che, a causa di alcuni problemi, la sua partenza è stata posticipata. Il giovane, infatti, si è imbarcato un mese dopo aver fatto il grande annuncio.