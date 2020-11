GF Vip, Eliana Michelazzo pubblica audio in cui Selvaggia Roma ammette di fare la escort (FOTO)

In queste ore è esplosa una vera e propria bomba contro Selvaggia Roma, in quanto la sua ex amica Eliana Michelazzo ha pubblicato degli audio compromettenti. Nella clip in questione si sente chiaramente ammettere dalla concorrente del GF Vip di essere uscita con un uomo solo per soldi e non solo.

La Michelazzo ha accompagnato l’audio anche ad una foto in cui è inquadrata un’ingente somma di denaro guadagnata dalla sua ex amica in cambio di rapporti intimi. La vicenda è esplosa in pochissimo tempo e la Instagram Storie dell’ex agente è divenuta virale.

L’audio compromettente di Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo ha pubblicato su Instagram degli audio in cui si sente Selvaggia Roma parlare di un incontro a pagamento avuto con un uomo. Si tratta di una conversazione intercorsa tra le due ex amiche in cui la concorrente del GF Vip fa confessioni inaspettate. La ragazza dice di aver fatto il botto in quanto ha guadagnato un’ingente somma di denaro grazie ad un uomo, il quale l’ha pagata solo per uscirci insieme. La Roma, però, ha affermato di trovarsi con la sua auto dietro quella dell’uomo misterioso intenta a seguirlo.

Selvaggia ha anche detto che, fino al quel momento, non fosse ancora andata a letto con il “cliente”, tuttavia, dalle sue parole si è evinto che non disdegnasse l’ipotesi dato che era anche un bell’uomo. Con questa testimonianza, dunque, Eliana ha voluto portare alla luce un presunto passato oscuro della sua rivale. Dopo anni di amicizia, infatti, le due donne si sono allontanate a causa di dinamiche molto gravi che le hanno contrapposte. (Continua dopo la foto)

Lo staff di Selvaggia Roma resta in silenzio

Gli audio di Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma sono davvero compromettenti, pertanto, non sappiamo ancora se Alfonso Signorini deciderà di trattare la vicenda nella prossima puntata del reality show. L’ex agente ha divulgato sul web un contenuto sensibile e personale, che lede sicuramente all’immagine di una donna. Per questo motivo, potrebbe anche rischiare un provvedimento penale.

Al momento, lo staff che gestisce il profilo Instagram di Selvaggia Roma in questo periodo in cui la donna è rinchiusa nella casa del GF Vip non si è ancora espresso sulla vicenda. Su tale pagina, infatti, ci sono solo contenuti volti a incentivare le persone affinché facciano restare la donna nella casa il più a lungo possibile.