GF Vip, Dayane dà dell’alcolizzato a Tommaso: gli autori bloccano l’introduzione di vino in casa (VIDEO)

Questa notte è avvenuto un duro scontro al GF Vip tra Dayane e Tommaso in quanto pare che gli autori abbiano preso una decisione importante in merito al vino da introdurre nella casa. Durante la discussione, la modella ha accusato il suo interlocutore di essere troppo irresponsabile quando beve.

Tali parole hanno indignato profondamente l’influencer che, infatti, ha sbottato contro la sua interlocutrice. Il ragazzo ne ha approfittato per dire che, nel gruppo, la persona che beve di più è proprio la modella.

La decisione degli autori del GF Vip sul vino

In questi giorni, i concorrenti del reality show hanno trascorso delle serate alquanto alticce a causa del vino presente a cena. Molti vipponi, infatti, si sono resi protagonisti di episodi davvero esilaranti, verificatisi sotto l’effetto dell’alcol. Tra questi, i più divertenti hanno riguardato alcuni concorrenti specifici del GF Vip quali: Tommaso, Dayane, Giulia e Maria Teresa. Proprio tra i primi due, però, si è verificato un duro screzio ieri sera. Tutto è cominciato nel momento in cui gli autori del reality show hanno deciso di introdurre una quantità minore di bottiglie di vino.

Tommaso, allora, ha preso la parola per sbottare contro Dayane. L’influencer ha detto che quest’ultima ha insinuato che lui sia parecchio irresponsabile quando beve. La Mello, dal canto suo, ha negato categoricamente queste dichiarazioni ed ha dato una versione differente. La modella, infatti, ha detto di essersi semplicemente limitata a dire che, quando la gradazione alcolica aumenta, i concorrenti sono spinti a comportarsi in modo un po’ più pericoloso, senza alcun riferimento specifico a Tommaso.

Lo scontro tra Tommaso e Dayane

La donna ha anche aggiunto che, in alcuni occasioni, i Vip si sono anche fatti parecchio male, cadendo e provocandosi piccoli infortuni. Tale versione dei fatti, però, non è stata accolta da Tommaso, il quale ha continuato a sbottare contro Dayane nel giardino del GF Vip. Zorzi, infatti, ha accusato la coinquilina di essere quella più incline a bere il vino. Nello specifico, ha confessato che Dayane a cena avrebbe chiesto di avere un bicchiere più grande per poter bere più degli altri.

Nella conversazione, poi, si è intromesso anche Massimiliano Morra, il quale ha esortato l’influencer a darsi una calmata in quanto stesse esagerando. Zorzi non ne ha voluto sapere ed ha continuato ad esortare la sua interlocutrice a non permettersi mai più di dire cose del genere in televisione contro di lui.