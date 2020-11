Ambra Angiolini, dramma della malattia: “Buio e luce, felicità e disperazione totale”

Ambra Angiolini parla di bulimia a Verissimo

Ogni sabato pomeriggio pomeriggio su Canale 5 va in onda Verissimo, lo storico rotocalco di cronaca rosa. Tra i vari ospiti di questa settimana, la padrona di casa ha avuto modo di intervistare Ambra Angiolini. Quindici giorni fa, invece, era stato il turno del suo ex compagno Francesco Renga, padre dei suoi due figli.

La nota attrice è tornata a parlare della sua malattia, quello che ha vissuto in questo arco di tempo e come lo ha affrontato. L’ex ragazza di Non è la Rai molto presto sta per tornerà in televisione con la seconda stagione della fiction ‘Il silenzio dell’acqua’, e ha scritto un libro per raccontare la sua storia e l’importante tematica della bulimia.

L’attrice ha attraversato un periodo nero

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Ambra Angiolini ha svelato: “Ad un certo punto non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori il percorso è buio e luce. Hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale”. La fidanzata dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del periodo in cui ha dovuto affrontare questa terribile patologia.

L’attrice per lungo tempo ha sofferto di bulimia e ha voluto parlarne nel suo libro. Inoltre, si è voluta confessare con la padrona di casa del rotocalco di Canale 5 aprendo totalmente il suo cuore. Rendendo noto il suo problema, oltre ad ad aiutare se stessa da la possibilità alle altre persone che soffrono della stessa malattia a superarla e provare a riprendere in mano la propria vita.

Ambra Angiolini è guarita dalla bulimia grazie alla gravidanza

Chiacchierando con Silvia Toffanin, Ambra Angiolini ha detto: “Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e agli altri”. A quanto pare in quel periodo l’ex ragazza di Non è la Rai aveva la tendenza ad allontanare la gente, a far loro del male gratuitamente e a non chiedere mai aiuto, nonostante ne avesse un bisogno disperato.

L’ex di Francesco Renga per fortuna è riuscita a risalire la china uscendone fuori dalla bulimia. Tutto questo grazie all’arrivo della sua primogenita Jolanda. “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente della terra”, ha confessato la Angiolini a Verissimo. Una situazione abbastanza difficile quella che ha dovuto affrontare nella sua esistenza, ma grazie alla possibilità di diventare madre e alla sua forza è riuscita a superare tale ostacolo.