Uomini e Donne, Tina Cipollari confessa: “Sono fragile, ho tanta paura…”

Tina Cipollari parla delle sue paure al magazine TelePiù

Da oltre vent’anni Tina Cipollari è uno dei pilastri di Uomini e Donne. Infatti indie è a Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista nel dating show di Maria De Filippi. La vamp frusinate è una donna molto verace, energica e non è una che si nasconde dietro ad un dito. In questi anni ha espresso il suo giudizio a tronisti e corteggiatori, ma anche rimproverato i protagonisti del Trono over, tra cui Gemma Galgani che ormai è la sua acerrima nemica.

Ma come tutte le donne anche l’ex di Kikò Nalli ha una parte che non mostra sul piccolo schermo, come ha raccontato lei stessa nel corso di una recente intervista al magazine TelePiù. “Sono una donna fragile, piena di paure e una mamma apprensiva”, ha dichiarato la Cipollari che, grazie si suoi social si sta facendo conoscere meglio dai follower.

L’opinionista felice per l’unione del Trono classico e il parterre senior

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che quest’anno Maria De Filippi ha deciso do unire il Trono classico a quello over. Un’iniziativa che sta piacendo molto ai protagonisti, ma soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari perché si divertono di più. Intervistata dal periodico TelePiù, la vamp frusinate ha detto: “L’incontro tra i giovani e i cavalieri/dame crea nuove dinamiche, anche se tutti parlano parlano e poi quagliano poco”.

Un esempio lampante lo si ha col tronista Davide Donadei, che spesso danza con Roberta Di Padua, ma ad oggi non l’ha ancora inviata a fare una esterna insieme. Secondo la nemica di Gemma Galgani due persone di età diverse non hanno molti argomenti da condividere.

Tina Cipollari dà un giudizio a Gemma Galgani e Sophie Codegoni

Ovviamente, parlando con il giornalista del noto settimanale TelePiù, la storica opinionista di Uomini e Donne non poteva non menzionate la sua acerrima nemica. Ebbene sì, Tina Cipollari ha espresso il suo giudizio su Gemma Galgani.

“E’ più furba di quello che vuole far credere. E’ una cornacchia bugiarda. Lei crea le polemiche”, ha affermato la vamp frusinate. Mentre per la giovane tronista Sophie Codegoni, la donna ha speso delle parole al miele: “La adoro. Semplice, dall’animo gentile, e non è da tutti”.