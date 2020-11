GF Vip Tommaso Zorzi asfalta Patrizia De Blanck, lei si sente male e non mangia: “Mi devo stendere” (VIDEO)

La domenica si è rivelata parecchio infuocata nella casa del GF Vip a causa di una lite molto accesa tra Tommaso e Patrizia. Nello specifico, il ragazzo ha esortato la contessa a smetterla di essere così maleducata e prepotente.

Lei, però, non ha reagito affatto bene, sta di fatto che è scappata via dalla stanza e si è chiusa nella camera da letto senza voler vedere più nessuno. Sul web, il popolo di Twitter è esploso elogiando il comportamento dell’influencer.

Lite tra Tommaso e Patrizia al GF Vip

Verso ora di pranzo tutti i concorrenti del GF Vip si stavano accingendo a mangiare quando, improvvisamente, Tommaso e Patrizia hanno avuto un acceso diverbio. Tutto è cominciato nel momento in cui Zorzi ha accusato la contessa di essere troppo scostumata e di mancare di rispetto agli altri coinquilini con le sue espressioni troppo colorite. La situazione è degenerata quando l’influencer ha esortato la nobildonna a non mangiare in anticipo in quanto questo atteggiamento fosse poco rispettoso verso gli altri protagonisti.

Patrizia, allora, non ci ha più visto e si è sentita profondamente offesa. La donna non ha tollerato il ricevere una lezione di bon ton da un ragazzino. Per tale motivo, è andata via dalla cucina e si è rifugiata nella sua camera da letto. Dopo poco tempo, però, sono arrivati in suo soccorso Dayane ed Enock. I due si sono preoccupati per le condizioni di salute della contessa in quanto l’hanno vista visibilmente agitata. (Continua dopo il video)

Il malore della De Blanck

A quel punto, allora, Patrizia ha detto di essere troppo agitata a causa della lite con Tommaso, per tale ragione preferiva stendersi un po’ e stare lontana da tutti i concorrenti del GF Vip. La donna ha detto che, purtroppo, ha degli orari da rispettare per mangiare in quanto deve prendere delle pillole. La modella e Enock, allora, hanno provato a farla calmare affinché raggiungesse gli altri in cucina per mangiare.

Patrizia, però, ha detto di essere troppo provata per mangiare. Al contempo, però, non mangiando ha cominciato a sentirsi male in quanto non ha potuto prendere le sue medicine. La donna, allora, ha detto che si sarebbe sdraiata per qualche minuto sul letto, in modo da calmarsi e rilassarsi. I due coinquilini, però, l’hanno esortata a lasciare la porta aperta in modo da monitorare la situazione. Su Twitter, intanto, la maggior parte degli utenti si è schierata dalla parte di Tommaso.