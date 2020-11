Dayane Mello stronca Elisabetta Gregoraci: “Tutti ai suoi piedi per il suo nome, che ha fatto nella sua vita? Ha solo sposato un miliardario” (VIDEO)

Tensione al Grande Fratello Vip 5

Dopo l’accesa discussione tra la new entry Selvaggia Roma ed Enock, il sabato sera al Grande Fratello Vip 5 è stato abbastanza movimentato. Infatti, durante la notte Dayane Mello ha dato il peggio di sé. In un primo momento si è scagliata ferocemente contro il gruppo e Tommaso Zorzi, perché secondo lei bevono irresponsabilmente e dopo, durante un confronto con Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco), ha sputato veleno contro Elisabetta Gregoraci.

Uno sfogo spropositato che ha fatto storcere il naso a tutti coloro che stavano guardando la diretta su Mediaset Extra, Mediaset Play e il sito del reality show. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia.

Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci

Durante un momento di sfogo con Adua Del Vesco, la modella brasiliana ha detto questo sulla Gregoraci: “Elisabetta pensa solo a se stessa, di essere protetta dai ragazzi, di cambiare il gioco, di fare le sue cose. Per invidia, lei non riesce ad avere un’amicizia come la nostra. Da oggi si sente protetta perché non c’è personalità, perché tutti la leccano perché è Elisabetta Gregoraci! Tutti vogliono appendersi non alla persone che è ma al nome”.

Affermazioni molto forti che hanno scatenato una serie di polemiche sul web, infatti gli utenti si sono scagliati contro l’influencer. (Continua dopo il video)

La modella brasiliana sputa veleno contro la soubrette calabrese

Ma lo sfogo di Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Sempre parlando con Rosalinda Cannavò, l’ex di Stefano Sala ha asserito anche: “Non c’è niente in questa donna! C’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato uno miliardario. Parliamo le cose come stanno, è vero. Facile fare un percorso così…”.

Delle accuse pesanti e ben precise che sicuramente nella prossima puntata su Canale 5 Alfonso Signorini li mostrerà alla diretta interessata. Quale sarà la reazione dell’ex moglie di Flavio Briatore, replicherà a tono oppure lascerà scorrere? Visto il carattere della conduttrice di certo non rimarrà in silenzio. Ecco il video che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: