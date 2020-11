GF Vip, Patrizia De Blanck, gli inquilini svelano che ci sono i topi nella sua camera (VIDEO)

Patrizia De Blanck ha una camera tutta sua al GF Vip 5

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5 la Contessa Patrizia De Blanck aveva dato delle disposizioni ben precise alla produzione del reality show di Canale 5. Infatti, già lo scorso agosto la nobildonna aveva rivelato di aver chiesto agli autori una camera privata per partecipare allo storico programma.

Proprio nel suo spazio personale la madre della contessa Giada settimane fa aveva nascosto un orologio funzionante e l’ha anche mostrato ad Enock Barwuah. Un oggetto che successivamente le è stato sequestrato. Ma nella stanza, però, sembra che ci sia qualcos’altro, ovvero o più topi. A fare questa rivelazione è stato l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, che addirittura ha dato anche un nome al roditore.

Topi nella stanza della Contessa?

Mentre era in cucina a fare colazione con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha iniziato a parlare del problema che c’è nella camera della Contessa. “Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato quel problema…Renato”, ha asserito l’ex Velino di Striscia la Notizia.

A quel punto Tommaso Zorzi ha approfittato dell’argomento per dire che il topo potrebbe essere stato attirato dal cibo che Patrizia De Blanck spesso si porta nelle sue stanze. “Aveva anche piatti di pasta, cose che non potevano stare lì. Amore quel problema che c’è stato…”, ha detto il rampollo meneghino. Ma Giulia Salemi non riusciva a capire chi fosse Renato, quindi la new entry Selvaggia Roma glielo ha detto esplicitamente: “Renato è uno… squit squit“. (Continua dopo il video)

🚨🚨Tommaso e Pierpaolo raccontano che a causa della mancanza d’igiene della contessa è stato trovato un topo nella sua camera, la regia subito stacca per coprirla per l’ennesima volta🚨🚨 #GFVIP pic.twitter.com/wYwQvf1ODh — 𝘣𝘪𝘢𝘴𝘣𝘰𝘸𝘪𝘦 78% (@BiasBowie02) November 15, 2020

Il confronto tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta

Qualche giorno fa Tommaso Zorzi già aveva affrontato l’argomento parlandone con Maria Teresa Ruta. In quell’occasione i due si erano scambiati delle opinioni sulla scarsa pulizia della stanza da letto della Contessa Patrizia De Blank.

“Una roba allucinante ragazzi. C’è unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è puzzo. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Sporcizia unica, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto”, aveva detto il rampollo milanese alla conduttrice.