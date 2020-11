Francesco Chiofalo sbugiarda Selvaggia Roma a Live non è la D’Urso: “Lei ha una malattia” Barbara lo blocca (VIDEO)

Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso, verso la parte conclusiva della diretta, Barbara D’Urso ha intervistato Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia Roma, il quale ha fatto rivelazioni inaspettate sulla dama. Il ragazzo ha spiegato che la concorrente del GF Vip è affetta da una sorta di malattia.

In particolar modo, si tratterebbe di un disturbo, sempre secondo il punto di vista del ragazzo, per cui la donna è spinta a dire costantemente bugie e non solo. Il suo unico scopo sarebbe quello di emergere e di far parlare di sé screditando gli altri.

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, è entrata nella casa del GF Vip ed ha scombussolato parecchio gli equilibri, sia dentro sia fuori l’abitazione. Molte persone, infatti, sono rimaste spiazzate dalle sue dichiarazioni ed hanno cominciato a sbugiardarla su Instagram poco alla volta. Tra questi individui ci sono stati, sicuramente, Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo. Quest’ultimo è stato ospite di Live non è la D’Urso ed ha fatto rivelazioni sul comportamento della donna.

Il ragazzo ha spiegato che Selvaggia ha sempre inventato bugie, quasi come se fosse affetta da una malattia. Anche quando i due si sono lasciati, infatti, lei ha cominciato a divulgare notizie del tutto false sul loro conto. La Roma ha dipinto il suo ex come un uomo violento e traditore, ma il tutto sarebbe stato divulgato solo per far parlare di sé. Allo stesso modo, dunque, anche quanto è entrata nel reality show avrebbe fatto la stessa cosa. (Clicca qui per il video)

La reazione di Barbara D’Urso

Selvaggia Roma, infatti, ha parlato di presunti rapporti avuti con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah, cosa che per Francesco Chiofalo non sembra vera. Il protagonista dell’intervista, infatti, ha detto che i due concorrenti non sono che altre due vittime della perfida rete di bugie costruita dalla romana. Ad un certo punto, poi, il personal trainer ha raccontato di un episodio alquanto bizzarro avvenuto sotto al suo palazzo.

Il giovane ha raccontato che, quando si lasciò temporaneamente con Antonella, sua attuale fidanzata, Selvaggia si presentò sotto casa sua per saltargli addosso. Francesco ha detto che la donna sarebbe voluta andare a letto con lui. Dinanzi queste affermazioni, però, la conduttrice è rimasta sbalordita ed ha interrotto il collegamento per andare qualche minuto in pubblicità.