Lite a Live tra Franceska Pepe e Matilde Brandi, la showgirl scoppia in lacrime: “Attacchi alle mie figlie, sto male” (VIDEO)

Lo scontro tra Matilde Brandi e Franceska Pepe a Live non è la D’Urso è stato davvero molto intenso. La conduttrice ha mostrato alle due donne lo sfogo fatto dalla modella su Instagram in cui ha attaccato pesantemente la sua interlocutrice.

La showgirl, allora, ha deciso di replicare direttamente in studio ma, mentre ha esposto le sue ragioni, è scoppiata in lacrime lasciando tutti senza parole. I presenti in studio si sono inteneriti ed hanno esortato la modella a scusarsi. Quest’ultima, però, ha reagito in modo davvero bizzarro.

Il pianto di Matilde Brandi

Tra Francescka Pepe e Matilde Brandi non scorre certamente buon sangue. Le due dame, però, durante la puntata di Live non è la D’Urso, hanno avuto uno scontro molto provante. Barbara D’Urso è partita mostrando il filmato in cui la Pepe si è scagliata contro la Brandi accusandola di aver pronunciato delle frasi molto gravi contro di lei. Subito dopo, è passata la linea allo studio e Matilde ha preso la parola. La donna ha esortato la sua interlocutrice a smetterla di offenderla in modo così gratuito in quanto lei è una madre.

Giunta a questo punto, la showgirl è scoppiata in lacrime ed ha detto che le sue due figlie stanno subendo degli attacchi molto violenti da parte di haters a causa delle dichiarazioni della modella. Per tale motivo, la donna ha implorato di porre fine a questa storia. Franceska, però, si è innervosita ancor di più dinanzi il vittimismo della Brandi ed si è mostrata decisamente poco incline ad assecondare la sua volontà. (Clicca qui per il video)

La reazione glaciale di Franceska Pepe

A quel punto, allora, sono intervenuti anche alcuni presenti in studio, i quali si sono schierati dalla parte della showgirl. Tra questi c’è stato Giovanni Ciacci, il quale ha chiesto a Franceska Pepe di scusarsi con Matilde Brandi per aver esagerato. La modella, però, ha detto di non avere nessuna intenzione di farlo in quanto continua a reputare la sua interlocutrice una persona falsa e cattiva.

Anche la conduttrice ha provato a mediare la situazione ma, non riuscendoci, ha preferito cambiare direttamente argomento. Dopo la puntata, poi, Franceska ha pubblicato delle Instagram Stories in cui si è mostrata parecchio soddisfatta di come si sia comportata in puntata. Inoltre, la dama si è anche divertita a pubblicare tutte le gif divertenti realizzate dai fan per immortalare le sue espressioni durante il dibattito.