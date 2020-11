Tommaso Zorzi riceve un aereo misterioso al GF Vip, Barbara D’Urso scopre chi è il mittente e legge una lettera d’amore (VIDEO)

In questi giorni, Tommaso Zorzi ha ricevuto un aereo misterioso nella casa del GF Vip. Il mittente sarebbe un certo Simone, il quale ha detto di essere un fan appassionato dell’influencer. Quest’ultimo, allora, ha lanciato un appello a Barbara D’Urso chiedendole di scoprire chi sia realmente questo mittente segreto.

Dopo un po’ di indagini, a Live non è la D’Urso la conduttrice ha annunciato di aver rintracciato l’uomo in questione e non solo. La donna ha anche letto una lettera d’amore scritta da questo ragazzo.

Ecco chi è il mittente dell’aereo misterioso per Tommaso

Nella parte finale del programma domenicale di Barbara D’Urso, la conduttrice ha menzionato la questione inerente il misterioso aereo ricevuto da Tommaso Zorzi. Il messaggio contenuto a bordo del velivolo era: “Sei un essere speciale”. La persona si è firmata semplicemente con il nome Simone ed ha lasciato il giovane Tommy con il fiato sospeso. Il ragazzo ha detto di aver sempre sognato che un uomo gli dedicasse “La cura” di Battiato, pertanto, è rimasto estremamente colpito da tale gesto, al punto da chiedere alla D’Urso di scoprire la sua identità.

Presto fatto. Lady Cologno, infatti, è riuscita a mettersi in contatto con l’uomo in questione e ha letto anche una lettera scritta da quest’ultimo. Tale Simone ha detto di essere un ragazzo di 25 anni, il quale sembrerebbe essersi invaghito molto dell’influencer. Il giovane ha scritto di essere una persona politicamente scorretta, proprio come il suo beniamino. (Clicca qui per il video)

Zorzi scoprirà tutto stasera al GF Vip

Simone ha ammesso di seguire sempre la diretta del GF Vip per ammirare tutto ciò che fa Tommaso. Il mittente del messaggio contenuto sull’aereo misterioso rivolto a Tommaso Zorzi ha scritto anche di essere intenzionato ad aspettare il suo adorato fuori dalla casa. A quanto pare, dunque, quando l’influencer lascerà il reality show avrà uno spasimante pronto a cimentarsi nella sua conoscenza. Barbara D’Urso, dunque, ha lanciato questo scoop nella parte conclusiva della diretta di Canale 5.

La donna ha passato la palla al suo collega Alfonso Signorini che, sicuramente, nella puntata di questa sera del GF Vip tratterà l’argomento. Stando a quanto emerso, dunque, pare che nella diretta di oggi, lunedì 16 novembre, Tommaso potrà finalmente soddisfare la sua curiosità, ovvero, quella di conoscere chi sia l’autore dell’aereo. Al momento, però, non sappiamo se il conduttore sia riuscito ad organizzare anche un incontro tra i due.