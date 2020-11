GF Vip: Selvaggia Roma ha mentito sul suo nome e sulla sua età

Nella Casa è entrata da poco ma ne ha già dette e combinate di tutti i colori. Inoltre, sembra proprio che Selvaggia Roma non sia il suo vero nome

GF Vip: il ciclone Selvaggia Roma

Venerdì scorso Selvaggia Roma è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente dopo l’ingresso rinviato per positività al Coronavirus. La ragazza ha partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island in passato, ve lo ricordate? In questa seconda esperienza televisiva, in particolare, è diventata molto nota per la sua relazione con Francesco Chiofalo.

In appena tre giorni Selvaggia ha detto e combinato di tutto all’interno della Casa. Ha detto di aver baciato un paio di volte Pierpaolo Pretelli e lui continua a negare. È andata più volte contro Elisabetta Gregoraci per come sta trattando il suo amico Pierpaolo. Inoltre, ha messo in difficoltà Enock rivelando di averlo baciato una sera in discoteca quando lui era già fidanzato. Ci sono già stati scontri e attriti e anche nel web si è parlato tanto di lei.

Selvaggia Roma non è il suo vero nome

Come ha riportato Biccy riprendendo le parole di Eliana Michelazzo Selvaggia Roma non si chiama così. Il suo vero nome è Sabrina Haddaji e all’inizio, nel 2011, quando è entrata per la prima volta nel mondo dello spettacolo, ha deciso di cambiare solo il nome in Selvaggia. Poi, quando ha deciso di andare a Uomini e Donne ha optato per cambiare anche il cognome.

Non solo, sembra che ci siano delle incongruenze anche per quanto riguarda la sua data di nascita. Nella scheda del Grande Fratello Vip è indicato il 1990, ma lei nella Casa ha appena detto di aver compiuto 31 anni.

Le critiche

Quando Selvaggia è entrata nella Casa sui social si è sollevato un vero e proprio polverone. Molti l’hanno seguita a Temptation Island e successivamente per la sua tormentata storia con Francesco Chiofalo. Per molti di loro adesso Selvaggia è davvero irriconoscibile. Infatti, ha fatto qualche intervento di chirurgia estetica al seno, agli zigomi e alle labbra.

Inoltre, c’è già chi non la sopporta evidenziando le bugie, le discussioni create solo per popolarità. Anche la fidanzata di Enock si è arrabbiata molto per le sue dichiarazioni. Sicuramente i vari argomenti verranno affrontati in diretta.