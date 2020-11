Uomini e Donne, Giovanni Longobardi si scaglia contro la redazione: ‘Persone finte, ti usano e poi ti buttano’

L’ex cavaliere del trono over ha avuto uno sfogo molto duro nei confronti della redazione del programma. Ecco che cosa ha detto.

Uomini e Donne: Giovanni Longobardi e Veronica Ursida non stanno più insieme

Abbiamo conosciuto Giovanni Longobardi a Uomini e Donne l’hanno scorso quando ha intrapreso una relazione con Veronica Ursida. Tra loro ci sono state molte difficoltà all’inizio, lui voleva anche lasciare il programma da solo ma lei ha deciso di seguirlo per dimostrargli i suoi sentimenti. La loro storia è andata avanti per qualche mese al di fuori del programma ma sempre con alti e bassi. Alla fine hanno deciso di lasciarsi.

Veronica sui social ha confessato di aver fatto un errore imperdonabile e che Giovanni invece si è sempre dimostrato un signore. Non sono mai scesi nei particolari ma di fatto si sono detti definitivamente addio ed entrambi non sono tornati nel programma di Maria De Filippi. Giovanni ha fatto recentemente delle affermazioni molto pesanti sulla redazione di Uomini e Donne.

Giovanni contro la redazione: ‘Persone finte, ti usano e poi ti buttano’

Giovanni ha recentemente fatto una diretta su Instagram e, a sorpresa, è stato molto duro nei confronti del programma. Come riporta IsaeChia.it, lui ha ricordato che per ben due volte ha dato l’onore della sua presenza, prima a Temptation Island e poi a Uomini e Donne. Già dopo il primo programma Giovanni c’era rimasto male per alcuni comportamenti.

“Mi sono accorto che quando hai dato, ti buttano. Ti usano. Lì vanno avanti solo i pagliacci e gli attori, i finti. Sono tutti pilotati, finchè fai quello che ti dicono loro è tutto a posto, appena vai via si offendono molto facilmente” ha detto sui social. Secondo lui c’è stato chi ha finto di essergli amico per poi interessarsi solamente quando ha litigato con Veronica per far andare avanti quella situazione in studio.

Sembra che Giovanni abbia detto chiaramente alla redazione che se ne andava dal programma proprio per non avere più a che fare con persone come loro. Poi ha precisato che il programma è vero, ma le persone sono finte. Inoltre, ha anche parlato dei due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari: “Lui è lì da anni a rubare i soldi, sono una perdita di tempo tutti e due“. Che ne dite di queste pesantissime dichiarazioni?