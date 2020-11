Selvaggia Roma ha infranto il regolamento del GF Vip: durante il chiarimento con Pierpaolo ha detto qualcosa di troppo (FOTO)

Selvaggia Roma pare abbia infranto il regolamento del GF Vip dopo pochissimi giorni dal suo ingresso in casa. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno, tutti i nuovi arrivati non possono assolutamente parlare di quanto accaduto al di fuori della casa durante questi giorni di reclusione.

Paolo Brosio e Andrea Zelletta hanno commesso questo errore e, per tale motivo, sono stati costretti ad una penalità a causa del loro comportamento scorretto. Ebbene, stessa sorte potrebbe capitare anche all’influencer appena arrivata. Vediamo perché.

Come ha infranto il regolamento Selvaggia Roma

Quando Selvaggia è entrata nella casa ha avuto subito un confronto con Pierpaolo Pretelli. La ragazza ha asserito di aver avuto un rapporto con lui, cosa che è stata parzialmente smentita dal diretto interessato. Ad ogni modo, dopo l’acceso confronto durante la puntata di venerdì scorso, i due hanno avuto l’opportunità di chiarirsi con maggior privacy nei giorni a seguire. Ebbene, è stata in tale occasione che Selvaggia Roma pare abbia infranto il regolamento del GF Vip.

La ragazza, infatti, ha parlato a Pierpaolo di come il pubblico stia commentando il suo rapporto con Elisabetta. Nello specifico, la protagonista ha detto che in molti ritengono che Pretelli sia un ragazzo debole che si sta facendo manipolare da una donna più adulta e più famosa di lui. Selvaggia, inoltre, ha anche parlato di una conversazione intercorsa tra lei e la produzione del reality show. (Continua dopo la foto)

Il GF Vip prenderà una decisione

Nello specifico, la Roma ha detto a Pierpaolo di aver confidato agli autori di volergli molto bene e di restargli accanto qualunque cosa sarebbe accaduta. Dinanzi tali parole, dunque, Pretelli si è addolcito nei suoi confronti, sta di fatto che i due hanno chiarito suggellando il tutto con un caloroso abbraccio. Ad ogni modo, questa leggerezza di Selvaggia Roma pare sia in netto contrasto con il regolamento del GF Vip.

La dama, infatti, ha riportato al giovane delle informazioni che riguardano la reazione del pubblico al di fuori della casa. Al momento, la produzione sta valutando la situazione per capire se agire nei confronti di Selvaggia così come è stato per gli altri due concorrenti. A loro fu data come punizione quella di andare direttamente in nomination e lasciare al pubblico la decisione finale. Sarà lo stesso anche per l’influencer? Lo scopriremo questa sera.