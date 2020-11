Uomini e Donne, anticipazioni: Lucrezia torna per Armando

Dalle anticipazioni trapelate nel web pare ci siano stati dei colpi di scena molto interessanti nell’ultima registrazione del programma. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne, anticipazioni: Lucrezia torna in studio per Armando

Se vi ricordate all’inizio di questa nuova stagione di Uomini e Donne, Armando Incarnato si è interessato molto ad una delle corteggiatrici di Gianluca: Lucrezia Comandacci.

La ragazza ha accettato con piacere e curiosità di poter conoscere anche il cavaliere e lo stesso Gianluca, dopo varie settimane di insistenze, ha deciso di lasciare la competizione. Armando in studio l’ha sempre difesa, anche quando lei non parlava. Alla fine, però, Lucrezia ha confessato a Maria De Filippi che voleva andarsene perchè quel contesto la metteva in seria difficoltà.

Armando è rimasto davvero molto male per questa decisione. Dopo il tempo passato con lei, gli incontri e le telefonate, dopo il tempo passato a difenderla in studio, lei se n’è andata senza dirgli nemmeno una parola. In molti hanno criticato Armando perchè secondo loro doveva seguirla se gli piaceva tanto, ma lui non l’ha fatto per orgoglio.

Ebbene, a distanza di qualche settimana, a sorpresa, Lucrezia è tornata in studio proprio per Armando. Dalle anticipazioni di IsaeChia.it sappiamo che la ragazza si è presentata in studio davanti al cavaliere chiedendogli di continuare la loro frequentazione. Pare che Armando abbia accettato, ma i dettagli li vedremo presto quando andrà in onda la puntata.

Le altre anticipazioni

Nella stessa registrazione, di sabato 14 novembre, sono successe altre cose inaspettate a Uomini e Donne. Ad esempio, Riccardo Guarnieri ha ripreso a sentire Roberta Di Padua. I due si erano concessi una conoscenza e della passione nella pausa che lui aveva preso da Ida. Poi ci sono stati molti scontri e il rapporto è finito male. Adesso hanno deciso di ripartire da zero confessando di trovarsi molto bene al telefono e di parlare per ore.

Gemma Galgani sta continuando a vedere Biagio, ma anche Maurizio. Inoltre, ha accettato un nuovo pretendente molto più giovane di lei. Davide ha finalmente rivelato chi è la sua preferenza. Questa è Beatrice. A questa rivelazione Chiara se ne è andata dallo studio, ma il tronista l’ha rincorsa. Sophie si è concentrata sulla conoscenza di Matteo e Antonio e sembra essere interessata più al secondo, nonostante le numerose critiche per il suo atteggiamento arrogante.