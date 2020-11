Elisabetta Gregoraci fa appello di nuovo al suo avvocato: ‘Diffida Selvaggia Roma’

L’ingresso di Selvaggia ha messo in difficoltà Elisabetta Gregoraci che non ha apprezzato le cose dette dall’influencer. Pare sia pronta per un’altra diffida.

GF Vip: Elisabetta Gregoraci diffida Selvaggia Roma?

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di come Elisabetta Gregoraci avesse reagito male agli attacchi di Antonella Elia dallo studio del Grande Fratello Vip. Infatti, la showgirl ha chiesto al suo avvocato di querelarla per le parole gravi che le aveva rivolto. Non si sa se questa cosa sia andata avanti. Nella puntata successiva Antonella è stata molto più morbida nei suoi confronti.

Tuttavia, l'ex moglie di Flavio Briatore adesso ha anche un'altra persona che vorrebbe diffidare. Si tratta di Selvaggia Roma. Quest'ultima è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip la settimana scorsa come nuova concorrente ma ha iniziato subito ad attaccare Elisabetta. Le ha detto che sta usando Pierpaolo e che lui non se lo merita, poi prima di entrare ha scritto una frase sui social molto forte.

In diretta Elisabetta non ha dato molto peso a questa cosa, ma poi, in Casa, qualche ora fa, ha fatto un appello al suo avvocato: “Cataldo, datti da fare con tutte queste cose che stanno uscendo. Diffide a destra e manca. Adesso ne mandiamo una anche a Selvaggia per quelle due cosine“. L’ha detto in modo abbastanza ironico, ma poi ha seguito Selvaggia in giardino e ha rincarato la dose: “Selvaggia ma mi hai taggata quando hai scritto quelle cose? Non ti ricordi? Che paracula eh Selvaggetta?” . Secondo voi si manterrà tutto sull’ironia o ci saranno davvero conseguenze?

Selvaggia Roma nella bufera

Selvaggia è entrata nel cast del Grande Fratello Vip solamente da pochi giorni, ma ha creato davvero molto scompiglio. Nel web si sta parlando molto di lei. Innanzitutto, per i suoi interventi estetici che, secondo molti che l’hanno seguita anni fa a Temptation Island, l’hanno resa irriconoscibile.

Poi per il fatto che lei faccia emergere cose ed episodi quasi per creare sempre chiacchiericcio e polemica. Lo ha fatto tanto tempo sui social e l’ha fatto anche nella Casa. In particolare, ha detto di aver baciato due volte Pierpaolo Pretelli ma lui continua a negare. Poi ha litigato pesantemente con Enock. Secondo lei si sono baciati una sera in discoteca mentre lui era ubriaco e appena fidanzato con Giorgia.