Stefano Bettarini furioso con Selvaggia Roma: il retroscena avvenuto prima di entrare al GF Vip (VIDEO)

Ieri sera, Amedeo Venza ha registrato una diretta Instagram con Eliana Michelazzo allo scopo di portare alla luce delle questioni inedite che riguardano una concorrente del GF Vip. L’ex agente si è scagliata duramente contro Selvaggia Roma, ma ha tirato in ballo anche Stefano Bettarini.

Nello specifico, pare che quest’ultimo ce l’abbia con l’influencer a causa di un retroscena avvenuto durante i giorni di isolamento antecedenti al loro ingresso in casa. Il compagno di Nicoletta Larini pare serbasse rancore nei confronti della ragazza. Vediamo i motivi.

I motivi dell’astio tra Stefano Bettarini e Selvaggia

Durante la diretta con Amedeo, Eliana ha parlato di un retroscena inedito tra Stefano Bettarini e Selvaggia Roma. Nel dettaglio pare che l’ex calciatore si sia molto arrabbiato con la Roma in quanto è stato a causa sua se il suo ingresso in casa è stato ritardato. Questo stato di agitazione, dunque, si sarebbe riversato negativamente sul suo percorso in casa. Il protagonista, infatti, dopo un paio di giorni è stato squalificato a causa di una presunta bestemmia. Lui stesso ha motivato questo comportamento come il frutto di uno stress pregresso.

Ebbene, a causare il suo malessere pare sia stata proprio l’influencer. Come tutti i telespettatori sapranno, la Roma era risultata positiva al Covid durante il suo periodo di isolamento prima di entrare in casa. Secondo Eliana, la ragazza potrebbe aver violato il protocollo avendo contatti con qualcuno in quel periodo. Questo spiegherebbe il tampone risultato positivo il giorno prima dell’ingresso in casa.

Il presunto passato oscuro della Roma

Stefano Bettarini, dunque, pare essersi adirato a causa delle conseguenze generate dal presunto comportamento errato di Selvaggia Roma. Nella diretta, Eliana ha sparato a zero contro la sua ex amica. Oltre che rivelare questo particolare, infatti, ha parlato anche di alcuni furti subiti. Quando le due convivevano, infatti, Selvaggia avrebbe derubato la sua coinquilina di circa 13 mila euro.

La questione, naturalmente, essendo parecchio delicata, si sta sviluppando nelle sedi opportune. L’ex agente, inoltre, ha rivelato anche che l’influencer avrebbe un trascorso poco limpido. La donna ha diffuso delle chat in cui Selvaggia spiega in modo abbastanza esplicito di aver offerto prestazioni sessuali in cambio di denaro. Al momento, chiaramente, la concorrente del GF Vip non può replicare in quanto rinchiusa nella casa di Cinecittà. Appena scoprirà tutto, però, darà sicuramente la sua versione dei fatti.