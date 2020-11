Alessandra Amoroso offende Luca Jurman: il botta e risposta sui social

Il mancato ringraziamento della cantante ha infastidito molto il maestro che ha deciso di scrivere qualche parola sui social. Lei poi gli ha risposto pubblicamente.

Amici: Alessandra Amoroso non ringrazia Luca Jurman, lui scrive sui social

Sabato 14 novembre è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Amici. In occasione della ventesima edizione nella classe c’erano ex concorrenti che oggi hanno un grande successo. Tra loro Alessandra Amoroso. Quando la cantante è scesa a centro studio ha voluto ricordare i momenti passati nel programma. Forse avrebbe dovuto godersela di più, ma ancora oggi sta vivendo un sogno.

Alessandra ha ringraziato tra le lacrime Maria De Filippi e Rudy Zerbi per aver creduto tanto in lei. Ma le persone a casa hanno notato una gravissima mancanza. Infatti, quando la ragazza è stata ammessa nella scuola è stata fortemente voluta da Luca Jurman, vi ricordate? Ma per lui nessun ringraziamento pubblico. Questa cosa ha infastidito molto l’ex professore, tanto che ha deciso di scrivere qualcosa su Facebook evidentemente offeso.

Botta e risposta tra Luca Jurman e Alessandra Amoroso

Qualcuno ha segnalato a Luca Jurman che durante la prima puntata di Amici 20 Alessandra Amoroso ha ringraziato tanto Rudy Zerbi, che non era neanche un professore all’epoca, e non ha citato Luca Jurman. A quel punto lui ha deciso di dire qualcosa pubblicamente evidentemente infastidito e offeso: “Mi si chiede il perchè, ma cosa dovrei rispondere? Io per quella persona nutro ricordi bellissimi e non riesco a spiegarmi la sua sparizione di colpo di tanti anni fa. Non ho fatto altro che credere nel suo talento“.

Il maestro di canto ha fatto anche presente che il video su YouTube che racconta l’ingresso di Alessandra nel programma è stato tagliato nella parte in cui si diceva che “Luca Jurman l’ha fortemente voluta perchè in lei vedeva la nuova.. “. Jurman è speranzoso che col tempo qualcuno saprà dargli qualche risposta a questo tipo di comportamento anche se lui continuerà a battersi per il talento e a volere bene ai ragazzi che ha seguito.

Alessandra Amoroso, inaspettatamente, ha risposto a quel commento. La cantante si è detta dispiaciuta per quelle parole perchè non sa che cosa sia successo. Poi ha aggiunto: “Ti dico grazie per avermi voluta dal primo giorno, per i momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre!“.