GF Vip, messaggi in codice tra Elisabetta e Pierpaolo, la regia mostra cosa si sono detti: “Ti piace, si vede…” (VIDEO)

La mattinata è cominciata nel migliore dei modi per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip, dato che hanno cominciato a lanciarsi messaggi in codice. L’ev velino era seduto su di una poltrona tra le gambe della showgirl e quest’ultima ha cominciato a scrivergli delle cose sulla schiena con la mano.

La donna, però, prima di procedere, ha provato ad assicurarsi che non fosse inquadrata da nessuna telecamera. Purtroppo per lei, però, alla regia non è sfuggito nulla. Guardando con attenzione il filmato siamo riusciti a comprendere cosa si sono detti.

I messaggi in codice tra Elisabetta e Pierpaolo

La liaison tra Elisabetta e Pierpaolo sta divenendo sempre più interessante, specie considerando il fatto che i due hanno cominciato a mandarsi messaggi in codice. Questa mattina, infatti, i due sono sembrati particolarmente affiatati. Gli stessi coinquilini, ad esempio, hanno notato la loro affinità e li hanno definiti parecchio “friccicarelli”. Ad ogni modo, a rendere ancora più stuzzicante la situazione ci ha pensato la Gregoraci. La donna ha cominciato a dialogare con il suo compagno d’avventura scrivendogli delle parole dietro la schiena.

Elisabetta era convinta di non essere inquadrata, ma così non è stato. La donna ha scritto: “Ti piace”. Lui ha cominciato a ridere e l’ha interrotta. Successivamente, la Gregoraci è sembrata un po’ gelosa ed ha proseguito scrivendo: “Si vede come la guardi”. Dinanzi i due giovani era seduta proprio Selvaggia Roma, per questo motivo, in molti hanno creduto che le frasi scritte dalla showgirl possano essere rivolte proprio a lei. (Clicca qui per il video)

La Gregoraci gelosa di Selvaggia Roma?

Stando a quanto emerso dall’interpretazione dei messaggi in codice tra Elisabetta e Pierpaolo, pare che la donna sia un po’ infastidita da ciò che c’è stato tra il ragazzo e Selvaggia. La showgirl, inoltre, mentre faceva le sue velate considerazioni, ha esortato il suo interlocutore a non proferire parola con nessuno in merito alla loro conversazione gestuale.

Ricordiamo che Selvaggia ha dichiarato di aver avuto una relazione con Pretelli, durata solo alcuni baci. Lui ha, in un primo momento smentito, ma successivamente ha ammesso che si è trattato di una cosa di poco conto. Adesso, però, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Tra loro si è creata una bella amicizia e c’è tanto affetto reciproco. Tuttavia, secondo Elisabetta, a Pierpaolo non sarebbe ancora del tutto indifferente la Roma.