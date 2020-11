Il Paradiso delle signore trama 18 novembre: Adelaide incontra il medico che ha curato Federico

Le anticipazioni della puntata del 18 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide sarà a un passo dallo scoprire la verità sul rapporto tra Federico e Umberto. Gabriella, dal canto suo, sarà profondamente scoraggiata dalla stroncatura di Vittorio in merito alla sua proposta.

Salvatore, però, si rivelerà di grande aiuto per lei. Intanto, Roberta si troverà dinanzi un bivio che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Luciano sarà alla ricerca di un nuovo appartamento e Clelia si mostrerà particolarmente disposta ad aiutarlo.

Trama 18 novembre: Gabriella si avvicina a Salvatore

Mercoledì 18 novembre, al Paradiso delle signore vedremo che Gabriella avrà un crollo dopo che Vittorio le ha stroncato i nuovi bozzetti. Agnese si accorgerà di questo stato d’animo turbato da parte della giovane stilista, per tale ragione le farà una proposta. La donna le consiglierà di lavorare da casa in modo da potersi concentrare al cento per cento sulla collezione natalizia da lanciare al grande magazzino. La ragazza accetterà, ma continuerà ad essere profondamente affrante.

A questo punto, entrerà in scena Salvatore. Il ragazzo farà un discorso molto bello alla sua ex fidanzata, che si rivelerà davvero motivante. Dopo la conversazione con lui, infatti, la Rossi riacquisterà fiducia in sé ed avrà la grinta per cimentarsi appieno nel suo lavoro. Roberta, invece, si troverà dinanzi un bivio. La ragazza supererà un esame importane e questo le aprirà la reale possibilità di andare a studiare a Bologna. Accetterà quest’opportunità lasciando Milano e tutti i suoi affetti?

Adelaide vicina alla verità al Paradiso delle signore

Nel frattempo, nell’episodio del 18 novembre del Paradiso delle signore vedremo anche che Umberto coinvolgerà sempre di più Federico negli affari della banca e della famiglia Giarnieri. Il giovane Cattaneo, però, non perderà di vista gli impegni presi con Vittorio al grande magazzino. Adelaide, dal canto suo, sarà sempre più sospettosa sul cognato, al punto da decidere di agire concretamente per portare alla luce la verità.

La donna, infatti, fisserà un appuntamento con il medico che ha tenuto in cura Federico. Ricordiamo che il dottore conosce perfettamente la verità sulla paternità del giovane. Luciano, invece, dopo aver abbandonato definitivamente il tetto coniugale, si cimenterà nella ricerca di un nuovo appartamento. Clelia sembrerà accogliere di buon grado l’idea di rendersi utile per facilitare la ricerca al ragioniere. I due, dunque, si avvicineranno sempre di più.